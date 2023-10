9ª Caminhada Azul e Rosa será no dia 28 de outubro e inscrições começam na segunda-feira, dia 2

A tradicional Caminhada Azul e Rosa está agendada para o dia 28 de outubro com o objetivo principal de conscientizar homens e mulheres quanto à importância dos cuidados na prevenção do câncer de próstata e de mama. O evento é realizado em parceria entre a Prefeitura, o Fundo Social de Solidariedade e a Associação Comercial e Industrial de Mogi Guaçu (Acimg).

As inscrições começam a ser feitas na segunda-feira, dia 2 de outubro e de forma online pelo link: https://www.acimg.com.br/caminhada-azul-e-rosa. A entrega do kit, composto por uma camiseta e por uma viseira, será nos dias 24, 25 e 26 de outubro, no período das 18h30 às 21h, na sede da Acimg, como ocorre todos os anos pela entrada do estacionamento na Rua Doutor Luiz Anhaia Mello, nº 260, no Centro.

A entrega dos kits será feita apenas para as pessoas que apresentarem o comprovante de inscrição e um documento com foto. Além disso, o participante poderá doar um quilo de alimento não perecível (com exceção de sal), sendo os produtos destinados ao Fundo Social de Solidariedade de Mogi Guaçu, responsável pela distribuição para as famílias carentes do município.

Vale ressaltar que somente as duas mil primeiras inscrições terão direito ao kit, mas a participação continuará aberta até o dia 20 de outubro. A idade mínima para recebimento do kit é de 13 anos. O evento tem concentração marcada para às 7h do dia 28 de outubro, no Parque dos Ingás, e a largada prevista para às 8h. A orientação é para que o participante leve sua garrafinha de água e não se esqueça do filtro solar.

A novidade desta edição será o novo percurso.

A caminhada de cinco quilômetros sairá do Parque dos Ingás em direção à Avenida dos Trabalhadores sentido ponte de ferro. Depois, Rua São José, Avenida Mogi Mirim, Rua Benedita Aparecida Ribeiro, Avenida Luiz Seco, Avenida Padre Jaime, Avenida Brasil, Avenida Rodrigo Mazon, Rua Luiz Martini, Rua XV de Novembro, Travessa F. dos Santos e Parque dos Ingás.

A Caminhada Azul e Rosa começou em 2013 e tem por objetivo conscientizar a população para os cuidados necessários contra câncer de próstata e de mama. As ações adotadas pela Prefeitura, nesse sentido, vão desde campanhas de conscientização até realização de mamografia e incentivo para exames de próstata. Haverá alongamento antes da caminhada, além de música e sorteio de brindes.