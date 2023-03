A Estância de Amparo abriu chamamento público para cadastro de propostas de apresentações artísticas e culturais para as programações do 22º Festival de Inverno e as demais programações da Secretaria de Cultura e Turismo

Até 3 de abril, a Secretaria de Cultura e Turismo recebe as propostas de projetos, visando o estímulo e o desenvolvimento de ações de difusão e formação cultural. As inscrições atendem manifestações culturais nas áreas do teatro, circo, música, dança, cultura tradicional e popular, exposições de artes visuais, contação de histórias e oficinas.

O Festival de Inverno está confirmado para acontecer entre os dias 7 e 30 de julho, deste ano. O edital completo pode ser acessado no link https://bit.ly/3kTKzwY

“O prefeito Carlos Alberto nos determinou que preparássemos um edital que atendesse as manifestações culturais de Amparo, visando não só movimentar a Cultura, mas, também para que a população e turista que visita nossa Estância, conheça os grandes artistas da cidade”, ressaltou o secretário de Cultura e Turismo, Antonio Carlos Ferreira de Oliveira.