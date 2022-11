A Estância de Amparo foi divulgada para pelo menos 80 mil pessoas durante a 34ª edição da Feira Internacional de Turismo (Festuris), que aconteceu no último domingo, dia 6.

Amparo fez parte da ação, em conjunto com a Secretaria de Estado de Turismo, por meio da Associação das Cidades Estância do Estado de São Paulo (APRECESP), que está divulgando os circuitos turísticos do Litoral Norte de São Paulo, Costa da Mata Atlântica, Mantiqueira Paulista, Cavernas da Mata Atlântica, atrações de Campinas, São Paulo, Distrito Turístico de Olímpia e o Circuito das Águas Paulista, da qual a Estância é uma das fundadoras do consórcio.

A Secretaria de Estado apresentou números da retomada do turismo que já supera em diversos aspectos o período pré-pandemia. A movimentação turística paulista, em 2022, terá um crescimento de 1,3% na comparação com 2019. A projeção é feita pelo Centro de Inteligência da Economia do Turismo (CIET), ligado à Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo.

“Hoje, podemos vender Amparo como um Polo de Turismo, com seus eventos, Centro Histórico, Gastronomia, além dos investimentos que o prefeito Carlos Alberto Martins determinou, com a efetivação de novos equipamentos e melhoras nos espaços públicos que recebem os grandes eventos da Estância”, disse o secretário de Cultura e Turismo de Amparo, Antônio Carlos Ferreira de Oliveira.