A FAM (Fanfarra dos Amigos de Mogi Mirim) se apresentou no último domingo (29) na cidade de Conchal, no evento “Cultura Na Nove9

A FAM (Fanfarra dos Amigos de Mogi Mirim) teve a honra de se apresentar no último domingo (29) na cidade de Conchal, no evento “Cultura Na Nove9 – Especial Dia Do Circo”. O convite para esta participação especial foi gentilmente estendido pela Secretaria de Cultura de Mogi Mirim, que reconheceu a qualidade e o talento da nossa fanfarra.

A organização impecável do evento esteve sob responsabilidade do Sr. Oscar Gerlach, a quem expressamos nossa sincera gratidão. Em reconhecimento à sua contribuição e apoio, o Sr. Gerlach recebeu o símbolo da FAM, tornando-se um membro honorário da nossa querida fanfarra.

Gostaríamos de estender nossos agradecimentos a todos os integrantes da FAM, cuja dedicação e talento tornaram possível esta emocionante apresentação. E, é claro, um agradecimento especial a todas as pessoas que compareceram para prestigiar o nosso espetáculo. Foi uma experiência incrível representar Mogi Mirim em um evento tão significativo e grandioso.

A seguir, algumas fotos deste momento memorável: