A importância do registro de marca

Eu sou Nelson Theodoro, empresário, CEO da Agência TheodoroJr e gestor de marcas. Como uma autoridade no assunto, hoje eu estou aqui para falar sobre um tema que preocupa grande parte dos empresários (a), o registro de marcas.

Gosto sempre de comentar sobre a importância de desenvolver boas e efetivas ações de marketing, para o sucesso de uma empresa ou de um produto, pois isso fará com que a marca seja sempre vista e lembrada pelos clientes, além de prospectar novos consumidores. No entanto, apenas estabelecer a estratégia a ser utilizada não é o suficiente para o sucesso de uma marca.

Você, empreendedor, que trabalha incansavelmente, para o sucesso do seu negócio, precisa entender que não deve esperar até o reconhecimento de seu trabalho para realizar o registro de sua marca. Já imaginou ser surpreendido por outra empresa, solicitando a alteração do nome da sua organização ou de um produto e, além disso, ter a obrigação de pagar por uma multa alta? Se você não deseja correr esse risco, é preciso realizar o registro de marca.

O grande diferencial competitivo de uma empresa em relação as outras, está na exclusividade dos produtos. Com isso, além das vantagens, existe a possibilidade de continuar disponibilizando seus serviços com qualidade e segurança.

O primeiro passo para essa importante tarefa é sempre realizar o pedido de registro da marca perante o INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial). Essa etapa pode ser feita diretamente, sem intermediários, ou pode ser acompanhada de um suporte de escritório especializado. Porém, saiba que esse é um processo que demanda tempo, planejamento e, principalmente, organização. Portanto, contratar uma empresa especializada para cuidar do seu ativo intelectual pode ser fundamental e útil, para que se tenha sucesso na obtenção do registro.

A escolha do nome do negócio pode ser de sua preferência, seja ele o seu próprio nome, outra palavra que represente a marca ou logotipo da sua empresa. Com a ajuda de uma empresa especializada, o empreendedor evita erros que poderão até motivar o indeferimento do seu pedido ou então solicitar algo que é proibido e não tenha chances de ser concedido.

Lembre-se de se manter atento e informado sobre tudo o que acontece em cada etapa, a análise deve ser constante, pois muitos processos são parados por falta de ações dos solicitantes. O que muitas pessoas não sabem ou acabam se esquecendo, é de que mesmo quando o registro for concedido, deve-se continuar acompanhando o pedido.

Nos primeiros 10 anos da duração do registro da sua marca, outras empresas poderão solicitar nulidade administrativa, ou então tentar enfraquecê-la com pedidos de revisão por motivos como semelhanças de nomes, por exemplo.

Outro cuidado se deve ter é o de sempre realizar investimentos para divulgação de sua marca. Afinal, se o empresário (a) quiser o registro, isso significa que ele (a) também deseja se consolidar no mercado, correto? Esse trabalho de marketing irá colaborar com a manutenção do seu registro junto aos órgãos federais.

Se tiver alguma dúvida sobre o assunto, entre em contato através do e-mail: nelson@theodorojr.com.br.

Fiquem atentos às novidades e uma boa semana!