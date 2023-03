A Prefeitura de Paulínia abre nesta segunda-feira, 6, as inscrições para a segunda etapa do Campeonato Municipal de Futsal 2023, que envolve as categorias Sub-20 Veterano e 1ª e 2ª Divisão.

As fichas de inscrição e o regulamento estão disponíveis no site www.paulinia.sp.gov.br.

Os interessados têm até o dia 6 de abril para preencher o formulário. No dia 12 do mesmo mês, será realizado o Congresso Técnico, quando a tabela será apresentada aos times inscritos.

As partidas serão disputadas nos Ginásios de Esportes Vicente Amatte, no Centro, e no Ginásio de Esportes Agostinho Fávaro – Lara, no João Aranha.

“Depois de finalizarmos o Torneio voltado para os mais novos, damos início as inscrições para as categorias principais, sempre com foco na promoção e desenvolvimento do futsal em nossa cidade”, comentou o secretário de Esportes, Cultura, Turismo e Eventos, Alexandre Fávaro.

Mais informações podem ser obtidas através do telefone (19) 3844-5573.

Janeirão 2023

A primeira etapa do Municipal de Futsal, popularmente conhecido como “Janeirão”, terminou no dia 26 de fevereiro.

As disputas envolveram oito categorias, incluindo uma destinada ao futsal feminino e teve duração de dois meses.