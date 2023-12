A PROGRAMAÇÃO DO NATAL LUZ SEGUE NESTA QUINTA COM SHOW DA ORQUESTRA MUNICIPAL E APRESENTAÇÃO DE CAPOEIRA

A programação do Natal Luz 2023 segue nesta quinta-feira, 14 de dezembro, a partir das 19h, com o grupo Ginga do Interior, trazendo muita capoeira para a Praça da Matriz, uma expressão cultural de matriz africana, que está associada à trajetória de resistência do povo negro na história do Brasil. Em seguida, os jovens musicistas da Orquestra Municipal de Metais e Percussão sobe ao palco para tocar os clássicos do Roupa Nova. Além das atrações, o evento contará com a presença das barracas e food trucks da Feira da Lua. O Natal Luz, promovido pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social e o Departamento de Cultura e Turismo, conta com grande diversidade de atrações gratuitas para toda a família. Confira a programação completa e venha celebrar conosco esse momento especial e embarcar nesse mundo mágico de alegria e encanto!