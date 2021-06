Abertas inscrições para qualificação profissional a pessoas com deficiência em Mogi Guaçu

Estão abertas as inscrições para cursos remotos de Auxiliar Administrativo e Operador de Telemarketing a pessoas com deficiência residentes em Mogi Guaçu. A ação, realizada pela Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência em parceria com a Prefeitura e o Centro Paula Souza, é totalmente gratuita.

As aulas têm início no dia 6 de julho e as pessoas com deficiência com mais de 18 anos, interessadas, devem se inscrever por meio do site http://bit.ly/cursos-pessoacomdeficiencia até o dia 28 de junho. Os cursos terão carga horária de 60 horas cada, realizados em 12 dias, sendo 4 horas por dia, de segunda a sexta-feira. Eles são acessíveis, com interpretação de libras, materiais adaptados e linguagem simples.

De acordo com a secretária municipal de Assistência Social, Leila Ramos, a abertura das vagas de qualificação profissional para moradores da cidade é resultado da recente adesão de Mogi Guaçu ao programa TODAS In-Rede, cujo lançamento regional contou com a participação do prefeito Rodrigo Falsetti nesta segunda-feira, 14 de junho, em transmissão ao vivo pela internet promovida pela secretária Estadual, Célia Leão.

De acordo com a Base de Dados dos Direitos da Pessoa com Deficiência (www.basededados.sedpcd.sp.gov.br), em Mogi Guaçu há 10.266 pessoas com deficiência. Segundo o novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), em 2020, 38 pessoas com deficiência foram admitidas no município, enquanto 63 foram desligadas, totalizando um saldo negativo de emprego para 25 pessoas com deficiência no ano passado.