ABERTURA DA EXPOSIÇÃO E PREMIAÇÃO DO XXIV SALÃO DE ARTES DE MOGI GUAÇU

A cidade de Mogi Guaçu se prepara para mais uma edição do tradicional Salão de Artes, que neste ano chega à sua 24ª edição, reunindo um expressivo número de artistas da região e de outros municípios do Estado de São Paulo. A abertura da exposição do XXIV Salão de Artes de Mogi Guaçu será realizada no dia 12 de novembro de 2024 e ficará em exibição até 6 de dezembro, no Centro Cultural Municipal José Fantinato, localizado na Avenida dos Trabalhadores, nº 2.651, Jardim Camargo. A mostra poderá ser visitada no hall de entrada do centro cultural durante o horário de funcionamento do local.

Este ano, o evento conta com a participação de 31 artistas, sendo 20 de Mogi Guaçu, 7 de Mogi Mirim, 2 de São Paulo, 1 de Campinas e 1 de Águas de Lindóia. Os participantes inscreveram um total de 57 obras nas mais diversas linguagens artísticas, com destaque para as 7 pinturas acadêmicas, 24 pinturas contemporâneas, 5 esculturas, 12 desenhos infanto-juvenis e 7 desenhos adultos.

Premiação e Certificados

Além da oportunidade de mostrar seu trabalho, os artistas selecionados serão premiados com troféus nas seguintes categorias:

1º Lugar: R$ 300,00

2º Lugar: R$ 200,00

3º Lugar: R$ 100,00

Serão oferecidos certificados de participação a todos os artistas cujas obras forem selecionadas, e a Banca de Avaliação poderá conceder ainda certificados de Menção Honrosa a obras que se destacarem em suas modalidades. Os certificados serão enviados por e-mail a todos os participantes.

A Banca de Avaliação, responsável por selecionar os premiados, é formada por renomados artistas plásticos:

Eli Cóvulo, artista plástica e professora de Desenho e Artes;

Nilse Santamarina Peres, artista plástica;

Júnior Costa, artista plástico e desenhista.

Cerimônia de Premiação

A cerimônia de premiação ocorrerá no dia 22 de novembro, às 19 horas, na Sala de Vídeo “Célia Maria Stábile”, localizada no 2º piso do Centro Cultural José Fantinato. Durante a cerimônia, serão revelados os vencedores de cada categoria e entregues os prêmios aos artistas que se destacaram no evento.

A XXIV edição do Salão de Artes de Mogi Guaçu representa uma excelente oportunidade para apreciar a diversidade da arte regional e apoiar os artistas locais, além de fortalecer a cultura e a cena artística do município. A população está convidada a prestigiar a exposição e acompanhar a cerimônia de premiação, celebrando a arte e a criatividade dos participantes.