Ação Conjunta das Guardas Municipais de Engenheiro Coelho e Artur Nogueira Promove Conscientização e Segurança na Área Rural

A prefeitura de Engenheiro Coelho, por meio de sua Guarda Municipal, sempre preocupada com a segurança de nossa população, realizou uma ação conjunta com a Guarda Municipal de Artur Nogueira no final da tarde do dia 10/08, na área rural que faz divisa entre as duas cidades. Durante o início da noite do mesmo dia, foi promovida uma ação de conscientização junto aos motoristas que transitam nas estradas rurais. O propósito dessa iniciativa foi orientar os moradores que residem nas áreas rurais de ambos os municípios.

Em caso de se depararem com qualquer situação suspeita, é recomendado que liguem imediatamente para o telefone 153. As equipes tomarão as medidas necessárias para preservar a integridade dos cidadãos