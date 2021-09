Ação conjunta entre forças policiais de Santo Antônio de Posse realiza prisão em flagrante por tráfico de entorpecentes

Uma ação conjunta entre a Polícia Civil, Polícia Militar e Polícia Municipal de Santo Antônio de Posse, realiza a prisão de um acusado por tráfico de entorpecentes e a apreensão de um menor por associação ao tráfico. O fato ocorreu na tarde de terça-feira, dia 31, no bairro São Judas Tadeu, em Santo Antônio de Posse.

De acordo com as informações do Boletim de Ocorrência (B.O.), numa ação conjunta entre as polícias civil, militar e municipal da cidade, foram realizadas a prisão em flagrante de um homem e a apreensão de um menor, ambos acusados por tráfico de entorpecentes.

Segundo o B.O., o policial civil Orlando, juntamente com o policial militar Viola e o guarda municipal Del Ciello, receberam a informação de que havia uma movimentação de venda de entorpecentes no referido bairro. Diante das informações as equipes foram até próximo do local, onde o policial civil permaneceu a pé, visualizando a movimentação. Durante o tempo que permaneceu, visualizou pessoas adentrando no local e comprando entorpecentes.

Diante da confirmação, solicitou apoio do policial militar Viola para que lhe acompanhasse e que o guarda municipal fosse até os fundos do terreno, cercando-o para evitar fugas. O policial civil se aproximou do local, juntamente com o policial militar e visualizou os dois homens, sendo um deles de menor, sentados em um sofá. Ao perceber a presença dos policiais, ambos empreenderam fuga, sendo que um correu para o interior da edícula, que há nos fundos do terreno, e o outro correu para um matagal que há atrás do terreno, onde foi capturado pelos guardas municipais.

Em revista pessoal, nada foi encontrado como menor, entretanto, com o outro homem havia uma bolsa, e em seu interior havia a quantia de R$ 377,50 em dinheiro, 51 micro tubos de substância aparentando ser cocaína e 4 porções de substância aparentando ser maconha. Diante dos fatos, conduziram os indivíduos até a Delegacia de Polícia de Santo Antônio de Posse. Em consulta aos sistemas policiais, o menor tinha o registro de um Ato Infracional a delito análogo ao crime de tráfico de entorpecentes. Já o outro indivíduo um Ato Infracional análogo ao crime de furto e porte ilegal de entorpecentes.

Diante dos fatos a Autoridade Policial determinou a prisão em flagrante do indiciado e a apreensão do adolescente infrator. O indiciado fora conduzido ao CDP de Itapira e o adolescente infrator levado à Fundação Casa Andorinhas, na cidade de Campinas.