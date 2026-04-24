Ação de saúde bucal atende crianças da zona rural em Mogi Guaçu

Iniciativa leva avaliação odontológica e orientações preventivas a alunos de escola municipal

A Prefeitura de Mogi Guaçu, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, realiza na próxima segunda-feira, 27 de abril, uma ação voltada à promoção da saúde bucal de crianças da zona rural do município.

A atividade acontecerá na Escola Municipal de Ensino Básico Professora Claudina de Oliveira Ramos, nas Chácaras Alvorada, das 8h30 às 11h, e deve atender cerca de 60 crianças. Durante a ação, serão realizadas avaliações odontológicas, orientações sobre higiene oral, atividades educativas e encaminhamentos para atendimento especializado quando necessário.

A iniciativa integra o projeto Nosso Sorriso na Escola, que faz parte do programa Município Agro 2025 2026, com foco na prevenção e no incentivo a hábitos saudáveis desde a infância.

Segundo o secretário da pasta, Benito Aiello, a ação reforça a importância da saúde bucal no desenvolvimento infantil, impactando diretamente a alimentação, autoestima e bem estar das crianças.

A atividade conta com a parceria da equipe escolar e do cirurgião dentista do Centro de Especialidades Odontológicas, ampliando o alcance das ações preventivas no município.

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