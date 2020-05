Ação mede temperatura, nível de oxigênio no sangue e conscientiza sobre a Covid-19 e dengue em Mogi Mirim

A Secretaria de Saúde deu início na noite de quarta-feira (6) a um trabalho de conscientização e orientação contra o novo coronavírus (Covid-19) e a dengue. A primeira etapa da ação foi colocada em prática na Feira Noturna, realizada no Espaço Cidadão. Equipes da Vigilância em Saúde, formada tanto pela Vigilância Sanitária como pela Vigilância Epidemiológica, mediam a temperatura dos munícipes, verificavam a pressão arterial e a quantidade de oxigênio na rede sanguínea através de um equipamento chamado oxímetro.

Orientações em relação à dengue também eram repassadas pelas equipes da Saúde, no sentido de colaborar para a conscientização dos munícipes quanto a limpeza de casas, evitando a formação de criadouros do mosquito Aedes aegypti. A dengue é considerada a principal doença na saúde pública de Mogi Mirim na atualidade, com casos espalhados por toda a cidade.

Mesmo com a Covid-19 registrando 13 casos positivos, e nenhum óbito até o momento no município, a Secretaria de Saúde continua empenhada em ações que colaborem para a manutenção deste cenário, evitando o aumento dos casos, o número de internações e possíveis mortes em razão da doença.

“Cerca de 80% da população não apresenta sintomas e, em alguns casos, a Covid é marcada por uma baixa temperatura. A equipe, na feira, verificou a pressão, temperatura, e aproveitou para fazer a oximetria, ou seja, medir a quantidade de oxigênio na rede sanguínea através de um equipamento chamado oxímetro. Algumas pessoas podem não sentir falta de ar (sintoma característico do coronavírus), mas ter uma baixa oxigenação do sangue, e isso também é sinal de alerta”, explicou a coordenadora da Vigilância em Saúde, Joalice Penna Rocha Franco.

Uma ambulância permaneceu de prontidão para, caso uma suspeita da Covid-19 fosse identificada, o paciente tivesse encaminhamento garantido para atendimento médico necessário e mais completo. Houve ainda distribuição de máscaras, confeccionadas pelo Fundo Social de Solidariedade.

Repete

A ação tem sequência nesta quinta-feira (7), sexta-feira (8), na Praça Rui Barbosa, Centro de Mogi Mirim, das 9h às 12h e das 13h às 15h, e no sábado (9) na feira livre do Espaço Cidadão, das 6h30 às 12h.