Ação policial em Pedreira resulta na descoberta dos entorpecentes, mas nenhum suspeito é encontrado

Em uma operação realizada após uma denúncia anônima, a Polícia Militar de Pedreira apreendeu uma quantidade significativa de drogas. Por volta das 12h36, uma equipe da PM, durante patrulhamento na Rua Geraldo de Oliveira, no bairro do Jardim Santa Clara, próximo à quadra de esportes, foi abordada por uma mulher que preferiu não se identificar. Ela informou aos policiais que havia drogas escondidas em uma mochila, atrás da quadra, às margens do córrego.

Após receber a denúncia, a mulher deixou o local sem ser identificada. Os policiais, então, desembarcaram da viatura e realizaram uma vistoria nas margens do córrego, onde encontraram uma mochila contendo 10 tabletes de maconha, totalizando aproximadamente 8,087 kg, além de mais 1,241 kg da droga em porções divididas, juntamente com 25 litros de lança perfume, escondidos abaixo de folhas.

Os policiais encaminharam os entorpecentes apreendidos, assim como o galão de lança perfume, para a Delegacia de Polícia Civil de Jaguariúna. Até o momento, nenhum suspeito de ser o dono da droga foi localizado.

Fonte Jornal A Notícia