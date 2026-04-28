AÇÃO REALIZA MEGATRIAGEM ODONTOLÓGICA E OFERECE ATENDIMENTO GRATUITO A ESTUDANTES DE JAGUARIÚNA

Jaguariúna recebeu nesta terça-feira, dia 28 de abril, uma importante iniciativa voltada à saúde bucal de crianças e adolescentes da rede municipal de ensino. A Turma do Bem promoveu a Megatriagem Odontológica 2026, ação realizada simultaneamente em mais de 156 municípios brasileiros, com apoio da Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Educação.

A atividade ocorreu no período da manhã na Escola Municipal Prefeito Adone Bonetti e foi direcionada a alunos do Ensino Fundamental II. A mobilização teve como foco jovens de 11 a 17 anos em situação de vulnerabilidade social, beneficiando aproximadamente 138 estudantes no município. No total, 87 alunos passaram pela triagem.

Durante a ação, os participantes passaram por avaliação odontológica conduzida pela Dra. Bruna Ganzarolli, que identificou os casos prioritários para atendimento.

Os estudantes selecionados terão acesso a tratamento odontológico completo e gratuito em consultórios particulares, com acompanhamento realizado por dentistas voluntários até completarem 18 anos.

O projeto é resultado de uma parceria entre profissionais voluntários do município e a Colgate, com o objetivo de ampliar o acesso à saúde bucal e promover mais qualidade de vida aos jovens jaguariunenses. “A iniciativa reforça o compromisso da Prefeitura de Jaguariúna com a promoção da saúde preventiva e o cuidado integral com os estudantes da rede municipal”, informa a Secretaria de Educação.

Foto: Thiago Carvalho