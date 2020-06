ACE Holambra apresenta Plano de Retomada à Prefeitura Municipal

Representada por seu presidente Ronaldo Graat, a Associação Comercial e Empresarial (ACE Holambra) reapresentou à Prefeitura Municipal nesta terça-feira, 26 de maio, o Plano Facesp de Retomada das Atividades. O plano, que também havia sido entregue à Prefeitura no fim de abril, traz uma série de protocolos que poderão amparar o município na retomada das atividades comerciais.

Preparado por especialistas de diversos segmentos da Facesp – Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo, o documento fala em regionalização das atividades de acordo com panorama sanitário das cidades, faseamento para retomada de atividades e setorização, guardando similaridade com o Plano de Retomada anunciado nesta quarta-feira, 27, pelo governo estadual.

O documento foi recebido pelo prefeito Fernando Fiori de Godoy, com o qual o presidente da ACE, Ronaldo Graat, tem se reunido periodicamente para discutir possibilidades de retomada de atividades e de apoio às empresas.

Na reunião de terça-feira, 26, Graat ainda apresentou ao prefeito ofício em apoio ao Comtur – Conselho Municipal de Turismo e às empresas do Trade Turístico. O documento pede a ajuda da prefeitura em diversas frentes, incluindo a criação de um plano de marketing para dar visibilidade ao setor, preparando o cenário para a fase em que as visitas à estância poderão ser reiniciadas.

Compartilhamento de informações

Durante pronunciamento sobre a flexibilização da quarentena no Estado de São Paulo, a Secretária de Desenvolvimento Econômico, Patricia Ellen, elogiou o diálogo permanente entre o governo estadual e a Facesp – Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo, por meio do presidente Alfredo Cotait. As Associações Comerciais terão papel importante na retomada das atividades, apoiando a implementação dos protocolos e das diretrizes, assim como a Associação Comercial tem feito junto ao poder executivo municipal.

O Plano de Retomada Facesp e o Plano de Retomada do Governo do Estado de São Paulo estão disponíveis no site da Associação Comercial (www.aceholambra.com.br).