ACE Holambra programa 5 atividades até setembro

A Associação Comercial e Empresarial de Holambra (ACE Holambra) acaba de divulgar uma agenda cheia de eventos para os primeiros meses do segundo semestre. As atividades começam com inscrições já no dia 10 de julho, após o feriado, para um treinamento em vendas pelo WhatsApp Business, com o Sebrae.

Dia dos Pais

Na sequência, a Associação dá a largada para a tradicional Campanha Dia dos Pais. A Promoção App Premiado começa em 20 de julho e vai até 12 de agosto, com o sorteio de R$ 3 mil em compras. O ganhador do primeiro prêmio leva pra casa R$ 1000,00 em compras, enquanto os demais ganhadores recebem R$ 500,00 cada. No total, 5 pessoas serão contempladas.

ACE Networking

No dia 25 de julho, o ACE Networking, serviço de networking (rede de contatos e fomento a negócios) faz sua rodada de negócios com a participação de mais de 30 empresas. A rodada acontece na Sicredi para associados e também para aqueles que querem participar pela primeira vez e conhecer o serviço. Os interessados podem falar com a representante comercial da ACE, Tânia Santana, pelo WhatsApp (11) 9.8873-5259.

WhatsApp Business

Voltando à agenda de treinamentos, o curso Atendimento e Vendas Eficientes com o WhatsApp Business acontece em 20 de agosto, embora as inscrições já ocorram em julho e seguem até 07 de agosto. Informações pelo telefone 9.9994-2711.

No mesmo mês, no dia 22, o ACE Networking volta a reunir as empresas participantes para uma tarde de conexão, intercâmbio das empresas e fomento aos negócios. Será das 17h30 às 19h30, no Espaço ALGI.

Inteligência artificial

O grupo, que tem atividades mensais, também a se reunirá em setembro, no dia 26, mesmo mês em que a Associação Comercial e o Sebrae realizam curso sobre o Chat GPT, inteligência artificial, utilização e impacto nas empresas. No dia 17, com inscrições a partir de 4 de setembro, acontece o treinamento Inteligência artificial para ótimos negócios. Mais informações e inscrições (19) 9 9994-2711.

FOTO: Grupo ACE Networking na última reunião em junho