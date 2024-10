ACE Networking registra mais de 300 participações

Trabalho de um ano inteiro, o grupo de networking da ACE Holambra registrou mais de 300 participações de empresários e empreendedores do município em suas atividades. Ao longo de 2024, o ACE Networking, serviço da Associação Comercial pelo qual são realizadas as reuniões, fez seis encontros de networking e várias mini palestras.

Além dos encontros, os participantes estiveram em três rodadas de negócios, eventos que reuniram até 45 empresas. A última Rodada de Negócios aconteceu no dia 24 de outubro no Espaço Cultural Terra Viva, encerrando as últimas atividades dessa modalidade no ano.

Por meio das reuniões do grupo de networking e também pela Rodada de Negócios, os participantes divulgam seu negócio, se postam como possíveis parceiros ou buscam parcerias, além de trocar informações e conhecimento, e prospectar possíveis clientes entre as empresas integrantes das atividades