ACE PROMOVE 2ª CONFRARIA BUSINESS E EMPRESAS TÊM ATÉ DIA 25 PARA RESERVAR ESPAÇO

Evento empresarial vai unir prestadores de serviços e varejo com a proposta de fomentar a economia circular e outros negócios; público, especialmente PJs, está convidado para evento em novembro

Pelo segundo ano consecutivo, a Associação Comercial e Empresarial de Holambra (ACE Holambra) promove a Confraria Business – Feira de Negócios que vai reunir estabelecimentos e prestadores de serviços em um evento para o público empresarial e consumidores em geral. A Confraria já tem data para acontecer, 23 de novembro, enquanto os expositores também têm data para confirmar presença: até 25 de setembro.

Assim como no ano passado, é aguardada a participação de empresas do setor varejista e de serviços, setor que, em 2022, marcou presença forte no evento. Para 2023, a Associação Comercial realizará a Confraria no recinto do Floriada Eventos, com acesso facilitado à rodovia Prefeito Azin Lian, principal porta de entrada ao município.

O objetivo, segundo a gerente Suzi Celegatti, é aumentar a capacidade de atendimento ao público e facilitar o acesso dos empreendedores que também virão de outros municípios. “Nossa representante de negócios, Tânia Santana, está empenhada em tornar o evento regional. Já temos a confirmação de que grupos de várias cidades vão participar”, informa.

DEIXE O CLIENTE SABER QUEM VOCÊ É

De acordo com Tânia Santana, todos os associados estão convidados tanto para conhecer o evento quanto para expor seus produtos e serviços. Ela complementa explicando que a 2ª Confraria é um encontro entre empreendedores que desejam alavancar seus negócios através de relacionamentos sustentáveis com outros empreendedores. “É uma oportunidade de ampliar em muitas vezes a divulgação da sua empresa. A Confraria é resultado de um grupo de networking (rede de contatos) que se reúne frequentemente há dois anos. Isso ajuda a ter uma ideia de como essa exposição do negócio diante de outras empresas funciona mesmo”, observa. “Quem nunca participou, pode experimentar participar pela primeira vez e permitir ao público, pessoa física, mas, principalmente, pessoa jurídica, que é nosso foco, conhecer o que empresa faz. Isso viabiliza incontáveis negócios”.

CONHEÇA MAIS A ESTRUTURA DO EVENTO:

• 2ª Confraria Business – Feira de Negócios

• 23 de novembro de 2023, das 9 as 16 horas

• Palestras, painel de negócios e espaço expositor

• Local: Floriada Eventos

• Espaços personalizáveis com 4m² cada

• Ambiente para troca e rede de contatos (networking) e negócios

• Área de alimentação

• Palestras com conteúdos selecionados para atrair público assertivo:

o O papel do empresariado no sucesso da economia circular e dos destinos turísticos em Holambra – O empresário como protagonista do desenvolvimento, com Enzo Arns

o Estratégia Coletiva de Negócios, com Gustavo Andrade