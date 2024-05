ACE sorteia R$ 5 mil em compras

A cliente do Pioneiro Café e Padaria, Doraci Pereira, foi a ganhadora do primeiro prêmio da Campanha App Premiado Dia das Mães da Associação Comercial e Empresarial de Holambra (ACE Holambra). Foram R$ 1000 em compras para ela utilizar no comércio participante da promoção. A Associação fez o sorteio de R$ 5 mil em vales-compras na terça-feira, 14 de maio, dois dias após o domingo das Mães.

Milhares de pessoas participaram do sorteio, que deu o segundo prêmio (R$ 800,00 em compras), à cliente da Multidrogas Centro, Érica Lourenço Duarte.

Conheça os demais ganhadores (eles cadastraram seus cupons no App ACE Holambra e foram sorteados):

Cristian Koedooder – Vale-compras R$ 600,00 – cliente do Auto Posto Pioneiro

Cristiane Leôncio de Melo – Vale-compras R$ 200,00 – cliente do Pioneiro Café e Padaria

Johannes Wilhelmus Maria Palmen – Vale-compras R$ 200,00 – cliente do Magazine Alcione

Maria Paula Dix Camargo – Vale-compras R$ 200,00 – cliente da A Orquídea

Dusolina Maciel de Almeida Cábia – Vale-compras R$ 200,00 – cliente da Multidrogas Bairro

Rafaela Ilana Gonçalves – Vale-compras R$ 200,00 – cliente das Óticas Guarnieri

Maria Caetana dos Santos – Vale-compras R$ 200,00 – cliente do Magazine Alcione

Talitha Kievitsbosch – Vale-compras R$ 200,00 – cliente do Magazine Alcione

Matheus José da Silva Toledo – Vale-compras R$ 200,00 – cliente da Vogel

Cícero Antônio Miranda – Vale-compras R$ 200,00 – cliente do Auto Posto Pioneiro

Tainá Cristina Ramos da Silva – Vale-compras R$ 200,00 – cliente da Martin Holandesa

José Adriano da Silva – Vale-compras R$ 200,00 – cliente da Martin Holandesa