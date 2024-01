ACEF de Artur Nogueira divulga seletiva para novos participantes

Amantes do futsal, com idades entre 10 e 17 anos, podem participar da avaliação neste final de semana, no Ginásio Maurício Sia

A Associação Cultural Esportiva Futsal (ACEF) divulga uma oportunidade para os amantes de futsal. A seletiva para novos participantes acontecerá neste sábado (03) e domingo (04), no Ginásio Maurício Sia.

Os participantes, com idades entre 10 e 17 anos, têm oportunidade de representar o município em campeonatos regionais e estaduais. A avaliação acontecerá a partir das 8h.

O presidente da ACEF, Paulo Henrique, destaca que os jogadores têm oportunidade de jogar em campeonatos famosos da região, além de desenvolver o espírito de equipe. “Se você curte jogar bola, venha participar da nossa seletiva. Com certeza, quem participa da ACEF aprende novas técnicas diariamente e tem contato com grandes profissionais do esporte”, diz.

A iniciativa conta com apoio da Prefeitura de Artur Nogueira, através da Secretaria de Esporte, Lazer & Juventude.

COMO A SELETIVA FUNCIONARÁ

A avaliação prática será aplicada pelos observadores técnicos Sandro Sacilotto e Vager Catão. Confira os horários da seletiva de acordo com cada idade:

Sábado – 03/02

8h – para nascidos entre 2014 e 2015 (Categoria sub 10)

9h30 – para nascidos entre 2012 e 2013 (Categoria sub 12)

Domingo – 04/02

8h – para nascidos entre 2010 e 2021 (Categoria sub 14)

9h30 – para nascidos entre 2008 e 2009 (Categoria sub 16)

10h30 – para nascidos entre 2006 e 2007 (Sub 18)