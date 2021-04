Acessos ao Hospital de Campanha recebem pavimentação

As obras de construção e montagem do Hospital de Campanha para atendimento dos pacientes com coronavírus (Covid-19) em Itapira continuam. Nesta quinta-feira o Prefeito Toninho Bellini acompanhou o trabalho de pavimentação do acesso principal e do acesso interno à unidade.

Somente na parte de baixo do Hospital de Campanha, que fica ao lado do setor de Ambulância, foram aproximadamente 200 m² de pavimentação executados pelas equipes das secretarias municipais. Na entrada principal do prédio também houve melhoria do solo com aplicação de massa asfáltica e instalação de iluminação.

O trabalho continua nos próximos dias com execução de serviços de jardinagem e da construção de um acesso para o Hospital Municipal, que auxiliará em toda a logística de servidores municipais.