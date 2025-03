Acic divulga Calendário do Comércio 2025 com “horário de funcionamento” do Comércio Central

A Associação Comercial e Industrial de Campinas (Acic) disponibilizou neste início de março o Calendário do Comércio 2025, com o horário de funcionamento das lojas da região central até dezembro.

A ferramenta, totalmente on-line, oferece tanto para consumidores quanto para comerciantes informações claras sobre o funcionamento do varejo. “Esta é uma medida já consolidada que proporciona uma experiência de compras mais planejada e conveniente, fortalecendo o comércio local”, diz a presidente da ACIC, Adriana Flosi.

O calendário, que é elaborado após reunião com os lojistas, pode ser conferido através do site: https://calendariodocomercio.com.br – uma inovação deste ano é o novo formato do site que, de modo rápido, permite ao usuário identificar se as lojas estão fechadas, em horários especiais ou mesmo abertas de modo facultativo.

Importância do Calendário do Comércio

A ACIC afirma que conhecer as datas comemorativas e eventos comerciais permite que as empresas se preparem antecipadamente, desenvolvendo campanhas promocionais eficazes e alinhadas aos interesses dos consumidores.

Desta forma, é possível que o empreendedor ou lojista ganhe em aumento nas vendas, maior engajamento com a marca e fortalecimento do relacionamento com os clientes. Por este motivo, o calendário é parte do Box de Marketing 2025 da ACIC, outra ferramenta gratuita criada para auxiliar os comerciantes.

Sobre a ACIC

A ACIC é uma tradicional instituição empresarial de Campinas, fundada em 1920, com mais de 2.500 empresas associadas. A entidade apoia o desenvolvimento do empreendedor, oferecendo produtos e serviços que auxiliam nas atividades do dia a dia das empresas.

Para mais informações e para baixar o seu Box de Marketing 2025, visite o site da ACIC: www.acicampinas.com.br.