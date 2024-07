ACIC participa de Sessão Solene em homenagem aos 250 anos de Campinas na Câmara dos Deputados em Brasília

Nesta quarta-feira, dia 3 de julho, a cidade de Campinas foi homenageada em uma sessão solene realizada no Plenário da Câmara dos Deputados, em Brasília. O evento, que foi solicitado pelo deputado federal e ex-prefeito da cidade, Jonas Donizette, teve como objetivo comemorar os 250 anos do município.

A solenidade contou com a presença de autoridades locais como o prefeito de Campinas, Dário Sadd, e do vice, Wanderley de Almeida, vereadores, autoridades e representantes de diversos setores da cidade, como os reitores da Unicamp e da PUC-Campinas, Antonio José de Almeida Meirelles e Germano Rigacci Jr, respectivamente.

A Associação Comercial e Industrial de Campinas (ACIC) foi representada pelo diretor financeiro, Gilberto Antoniolli, e o presidente do Conselho Consultivo, Edvaldo de Souza Pinto, que destacaram a importância histórica, comercial e cultural da cidade.

“Foi emocionante ouvir os oradores e palestrantes homenageando a cidade. Quero enaltecer a presidente da ACIC, Adriana Flosi, que está em viagem, pelos seus projetos, desenvolvimento e dinamismo que serve dentro da prefeitura de Campinas, como secretária de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, e como presidente da ACIC”, diz Gilberto.

O presidente do Conselho Consultivo da ACIC, Edvaldo de Souza Pinto, expressou felicidade em representar a associação no cenário do comércio de Campinas durante a sessão solene. “A ACIC reafirma seu compromisso em continuar colaborando com o poder público e com a comunidade campineira para impulsionar o crescimento e a prosperidade da cidade”, diz Edivaldo.

Durante o evento, foram realizadas diversas homenagens e discursos em reconhecimento à trajetória de Campinas, que se destaca como um importante polo econômico e cultural do estado de São Paulo.

A sessão solene foi marcada por um clima de celebração e reconhecimento, reafirmando o compromisso da Câmara dos Deputados em valorizar e homenagear os municípios que contribuem para o desenvolvimento do País.

A presença da ACIC na sessão solene em homenagem aos 250 anos de Campinas demonstra o compromisso da associação com o desenvolvimento da cidade e com o fortalecimento do comércio local.

A ACIC reafirma seu compromisso em continuar colaborando com o poder público e com a comunidade campineira para impulsionar o crescimento e a prosperidade da cidade.

