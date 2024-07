AÇÕES NA SEGURANÇA PÚBLICA REDUZEM CRIMES E AMPLIAM PRISÕES EM FLAGRANTE E RECUPERAÇÃO DE CARROS ROUBADOS EM JAGUARIÚNA

O conjunto de ações implementadas pela Prefeitura de Jaguariúna nos últimos meses para reforçar a segurança pública no município começa a mostrar resultados positivos. Segundo dados oficiais, houve queda de 9% no índice de furtos e roubos de veículos neste ano em comparação ao ano passado e mais da metade desses carros foram recuperados na própria cidade. Além disso, o número de prisões em flagrante em Jaguariúna mais que dobrou neste ano.

Segundo dados da Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP), de janeiro a maio deste ano foram registrados em Jaguariúna 51 furtos e roubos de veículos, contra um total de 56 no mesmo período de 2023 (-9%). Desses 51 veículos, 26 (ou 51%) foram recuperados no próprio município.

De acordo com informações da Secretaria Municipal de Segurança Pública, isso se deve à maior eficiência na identificação de veículos por meio das câmeras OCR (sigla em inglês para Optical Character Recognition), as chamadas câmeras inteligentes, que possibilitam o reconhecimento óptico de imagens e placas de veículos e o cruzamento de informações, facilitando a identificação de práticas criminosas e de possíveis suspeitos.

Com o novo sistema OCR, Jaguariúna também passou a integrar os sistemas de “Muralha Digital” regional, Cortex (do Ministério da Justiça) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF), garantindo assim mais agilidade e eficiência na comunicação entre as forças de segurança.

Além das câmeras OCR, a implementação da Atividade Delegada também contribuiu para a segurança na cidade. A medida começou efetivamente em dezembro de 2023, numa parceria entre a Prefeitura de Jaguariúna e o Governo do Estado. Por meio dessa iniciativa, os policiais militares têm a oportunidade de atuar em seus dias de folga, recebendo uma remuneração extra por seus serviços, paga pela Prefeitura, visando aumentar o efetivo de segurança e garantir mais tranquilidade aos cidadãos de Jaguariúna.

Em 2023, foram registrados na Delegacia de Jaguariúna 53 autos de prisão em flagrante. Já em 2024, apenas nos primeiros meses do ano, são 121 prisões em flagrante, um aumento de 128%.

“O aumento dessas a prisões e indivíduos apreendidos, bem como número de armas de fogo apreendidas, se deve sobretudo ao início do pagamento de gratificação aos policiais militares, através da Atividade Delegada, convênio firmado entre Município e Estado para pagamento de horas extras aos policiais em folga. Isso refletiu no aumento de prisões, apreensões de adolescentes e armas de fogo, pois agora existe um número maior de PMs trabalhando na cidade”, explica o secretário de Segurança Pública de Jaguariúna, Edgard Mello do Prado Filho.

SAIBA MAIS

Números após a implantação do sistema de câmeras OCR

5 motocicletas clones apreendidas

2 carros clones apreendidos

4 carros clones descobertos pelo sistema

3 veículos usados em roubos a residências descobertos

3 veículos usados em furtos a residências descobertos

4 relatórios de investigação a pedido da Polícia Civil

2 motocicletas usadas para roubo de veículos descobertas

Foto: Ivair Oliveira