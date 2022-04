AÇÕES PRESENCIAIS NOS CRASs SÃO RETOMADOS PELA PREFEITURA

A Prefeitura Municipal de Mogi Mirim, através da Secretaria de Assistência Social, está retomando as atividades coletivas nos CRAS (Centros de Referência da Assistência Social). No dia 24 de março, ocorreu o grupo PAIF (Programa de Atendimento Integral à Família), uma das ações oferecidas pelos CRAS, destinada à população beneficiária dos programas de transferência de renda, ou às famílias vulneráveis do município, identificadas pelas equipes da Assistência Social.

No dia 8 de abril foi vez de ação no CRAS Leste. Devido à pandemia e os protocolos sanitários estabelecidos em combate ao Covid-19, as atividades coletivas como ações comunitárias, encontros, palestras, festas, etc., estavam suspensas.

“Foi um período em que a Assistência Social, pela calamidade pública, precisou dar respostas às demandas emergenciais. Aos poucos, com o controle da pandemia, as atividades estão voltando”, explicou a Secretária de Assistência Social, Cristina Puls. As ações acontecem a cada 15 dias, com cronograma preestabelecido pelas equipes de cada um dos três centros de referência do município.

Entre os serviços de atendimento e de acompanhamento, a Assistência Social avalia as demandas espontâneas e as encaminhadas pela rede de serviços. Nas situações em que é necessário acompanhar, é construído em conjunto com a família o Plano de Acompanhamento Familiar, em que podem ser integrados vários serviços oferecidos pela pasta, como Serviço de convivência, atendimento ao idoso e deficiente à domicílio, atendimento particular ou coletivo, a depender das situações apresentadas pela família.

“O grande objetivo é fortalecer o vínculo familiar e comunitário, contribuir para a superação das vulnerabilidades apresentadas e oportunizar o protagonismo do sujeito”, explicou Cristina.