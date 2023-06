Acusado de agredir ex – companheira grávida de sete meses é preso em Jaguariúna

Reportagem: Susi Baião

A Polícia Militar prendeu, na noite de sexta- feira (9), no bairro Florianópolis, em Jaguariúna, um homem de 26 anos, acusado de agredir a ex- mulher grávida de sete meses.

A vítima foi socorrida e levada para o Pronto -Socorro da cidade, com lesões, onde passou por atendimento médico. O cabo John e cabo Bruno, faziam o patrulhamento pela cidade, quando foram acionados para atender uma ocorrência de violência doméstica na rua Pedro Marion, onde uma mulher estaria gritando por socorro. No local os policias encontraram a mulher correndo tentando se desvencilhar do agressor. A vítima contou aos agentes que seu ex -marido a enforcou, puxou seus cabelos e a jogou no chão e, tem uma medida protetiva contra ele.

O agressor foi preso e conduzido até a delegacia da cidade. Ele vai responder pelo crime de lesão corporal.