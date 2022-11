Acusado de tentativa de roubo a residência é preso pela PM em Mogi Guaçu

Um indivíduo foi preso pela Polícia Militar de Mogi Guaçu nesta sexta-feira, dia 4 de novembro, acusado de tentativa de roubo a uma residência. A ocorrência aconteceu no Jardim Murilo e foi atendida pela equipe I-26109 com apoio da CGP 1; I-26132 e l-26129.

De acordo com as informações, os policiais foram acionados via Copom e se deslocaram ao local do fato, onde segundo algumas ligações via 190, davam conta de que uma pessoa teria tentado roubar uma residência em posse de arma de fogo, e que após luta corporal com a vítima teria se evadido do local com a referida arma na mão.

Quando a equipe se aproximou do local, populares informaram que o indivíduo teria adentrado em um córrego e que estaria armado. De imediato foi irradiado as informações, e sob a coordenação do CGP1, foi realizado o cerco pelas demais viaturas. Ao adentrar no local indicado pelos populares a equipe localizou o indiciado, que ao perceber a equipe policial, saiu correndo pelo córrego, vindo a abandonar o armamento, e tentando se esconder a beira do barranco, o qual foi abordado.

De início o indivíduo não foi algemado, devido o local ser de difícil acesso, sendo que após a saída do córrego, a vítima já o reconheceu sem sombra de dúvidas. Ambos apresentavam lesões devido a luta corporal em frente a residência da vítima, onde teria ocorrido a tentativa do roubo.

O indiciado foi algemado e conduzido ao plantão policial e a vítima conduzida ao pronto socorro pela viatura I-26132. A Delegada após tomar ciência dos fatos, ratificou a voz de prisão em flagrante, mantendo o indiciado a disposição da justiça.