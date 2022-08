Adoção animal: o que você precisa saber para mudar a sua vida e a de um pet

Em agosto, duas importantes datas celebram a causa da adoção e do

respeito aos cães e gatos resgatados, que já somam mais de 184 mil

animais no País_

Uma publicação na internet e um caso de amor à primeira vista. Assim

recomeça a história de vida do Nico, um felino paraplégico e sem

raça definida (SRD), que atualmente conta com mais de 19 mil seguidores

em uma rede social. Resgatado ainda filhote por uma ONG de proteção

animal, Nico precisou ter suas pernas traseiras amputadas para que

tivesse melhor qualidade de vida. Apesar da condição de saúde mais

delicada, a ONG não desistiu de encontrar uma família para o bichano,

até o dia em que a protetora de animais, Elaine Almeida, visualizou a

foto do Nico e decidiu pela adoção.

Há mais de três anos na família de Elaine, Nico divide o carinho com

mais 21 gatos e 15 cães adotados e recebe todos os cuidados que

precisa, como alimentação natural e uma cadeira de rodas,

carinhosamente chamada de “turbo cat”. A mesma sorte do Nico,

infelizmente, ainda não chegou para milhares de cães e gatos no País:

segundo levantamento do Instituto Pet Brasil (IPB), realizado em 2020,

mais de 184 mil animais vivem em ONGs de proteção animal ou com grupos

de protetores no Brasil. Cerca de 96% (mais de 177,5 mil) são cães e

4% (mais de 7 mil) são gatos abandonados ou resgatados de maus-tratos.

Esses números não consideram os animais em condições de

vulnerabilidade (ACVs), aqueles que vivem nas ruas, mas recebem cuidados

de pessoas próximas, ou que estão sob tutela de famílias

classificadas como abaixo da linha de pobreza. Essa população chega a

6,1 milhões de cães e 2,7 milhões de gatos, segundo dados do mesmo

levantamento.

Não faltam iniciativas para mudar esta realidade. Organizações não

governamentais (ONGs) e protetores de animais promovem feiras de

adoção, comercializam produtos e incentivam a doação de recursos

para poderem sustentar os animais até que consigam um lar. Datas

especiais também ajudam a divulgar causas: desde 1992, no terceiro

sábado de agosto, é celebrado o Dia Internacional do Animal

Abandonado, e em 17 de agosto, no Brasil, o Dia Nacional da Adoção

Animal. O objetivo é educar as pessoas a não abandonarem animais,

promover a adoção responsável e alertar sobre os cuidados e os

benefícios da adoção.

O que é preciso para adotar um animal?

Adotar um animal é um gesto louvável, mas não deve ser uma decisão

tomada por impulso, já que exige muitas responsabilidades e custos.

Segundo a médica veterinária da rede de farmácias de manipulação

veterinária DrogaVET, Farah de Andrade, o primeiro passo é colocar no

papel os gastos para receber um pet em casa: “Desfrutar da companhia de

um animalzinho é ótimo, porém, todo animal precisa de cuidados com a

saúde e o bem-estar. Consultas veterinárias e check-ups periódicos,

cirurgia de castração, vacinas iniciais e anuais, prevenção de endo

e ectoparasitas e alimentação de boa qualidade são os cuidados

básicos por cerca de 15 anos, média de expectativa de vida dos pets.

É preciso também estar preparado para eventuais problemas de saúde ao

longo da vida, o que vai gerar gastos adicionais”.

Além disso, a casa ou o apartamento precisam estar preparados. Animais

precisam de espaço para brincar e se exercitar e de um ambiente seguro.

Canis e portões devem evitar a fuga dos cães. Janelas e áreas teladas

evitam que gatos escapem para uma tentadora voltinha e corram riscos

como atropelamento, envenenamento e brigas com outros animais. Cães

precisam de brinquedos para se entreterem e só devem passear na

companhia dos tutores e usando guia com coleira ou peitoral. Já os

gatos são mais difíceis de serem adaptados ao uso de peitorais e, por

isso, precisam de enriquecimento ambiental para gastar energia e

prevenir o estresse. Brinquedos que simulem a caça, arranhadores,

nichos e móveis altos vão entreter os gatos e satisfazer seus

hábitos.

Os futuros tutores também devem avaliar a rotina da casa, os planos

para os próximos anos e o tempo disponível para os animais. “Não

basta apenas alimentar e cuidar da saúde do pet. Ele também precisa de

carinho do tutor e atenção e tempo para as atividades físicas. Caso a

agenda seja muito comprometida, é possível recorrer a profissionais

para colaborarem com os cuidados”, comenta Farah. O mercado pet oferece

cada vez mais alternativas para auxiliar os tutores: serviços de banho

e tosa, creches com atividades físicas programadas, passeadores de

cães e hotéis permitem que os pets tenham seu bem-estar diário

garantido e os tutores possam viajar com tranquilidade quando houver

necessidade.

Pronto para a adoção. E agora?

ONGs e protetores de animais promovem feiras frequentemente, com o

intuito de facilitar a adoção. No entanto, também é possível

agendar uma visita na instituição ou buscar por um pet que teve sua

história divulgada em sites ou redes sociais. As ONGs oferecem os

primeiros cuidados para os pets resgatados, com tratamento médico,

vacinas e, muitas vezes, a castração, o que facilita os cuidados para

o novo tutor. “É muito importante seguir as orientações fornecidas

pela ONG, como cuidados especiais que o pet precisa, vacinas e

tratamentos que faltam e a ração que o animal está acostumado a

comer”, relata Farah. Já quando o animal é resgatado da rua

diretamente pelo tutor, a atenção deve ser ainda maior: “Nesses casos,

não se sabe o histórico de saúde e nada do que o pet já passou.

Então, a primeira providência é consultar um veterinário que irá

avaliar o animal e indicar os cuidados adequados. Se não for possível

consultar o veterinário imediatamente, mantenha o pet num ambiente

afastado dos demais animais da casa e ofereça alimentação de

qualidade”, comenta a veterinária. Atenção especial aos mitos: cães

filhotes ou gatos não devem beber leite.

Também é fundamental ter em mente que, por mais que se esteja

oferecendo uma nova oportunidade de vida ao animal adotado, ele não

consegue compreender a mudança de imediato, precisa contar com a

paciência e a compreensão da nova família. “Deve-se entender que

animais são sencientes, ou seja, assim como nós, possuem emoções.

Cada animal tem a sua própria personalidade, então, é fundamental

sempre respeitar a sua individualidade”, comenta a psiquiatra

veterinária e visitadora técnica da DrogaVET, Kessie Menon. “No

início, cães filhotes não possuem preparo emocional para ficarem mais

de 30 minutos sozinhos e os adultos não deveriam ficar mais que quatro

horas sem companhia. Para os gatos filhotes, o mesmo prazo de 30

minutos, já os adultos têm condições de permanecerem até oito horas

sozinhos, desde que já se sintam seguros em estarem num ambiente

fechado. Quanto mais o tutor suprir a necessidade da espécie e entender

seu comportamento natural, respeitando a individualidade do animal

adotado, melhor e mais rápida será a adaptação a esse novo

ambiente”, complementa a veterinária.

Outro ponto importante a se considerar é se já existem outros animais

na casa. Antes de adotar um novo pet, seja ele cão ou gato, deve-se

avaliar como seria a recepção de um novo integrante. A introdução de

um novo pet deve ser gradativa, avaliando o comportamento e a

interação dos animais. No caso de felinos, nunca devemos colocá-los

juntos imediatamente: o ideal é separar o novo pet em um ambiente e

sempre oferecer recursos de proteção e fuga, como caixa de transporte,

para eles se sentirem mais seguros. Vale recorrer à ajuda profissional

de adestradores e veterinários especialistas da espécie ou em

comportamento animal.

Histórias inspiradoras

A história de adoção do gatinho Nico é um dos relatos emocionantes

que compõem um dos minidocumentários produzidos pela DrogaVET para

homenagear cães e gatos, além de incentivar a adoção responsável.

“O objetivo desses documentários é mostrar a intensidade da relação

humano e animal e como a adoção ou grandes desafios podem transformar

positivamente a vida de ambos”, revela o CEO da Deepzo, martech que

atende a conta da rede de farmácias, Thiago Balero Joaquim.

Em 2022, a marca lançou a campanha com o tema “Vira-lata caramelo: mais

que uma cor, uma prova de amor” que celebra o amor aos pets, que conta

com uma comunidade na qual _petlovers_ podem interagir, cumprir missões

e ganhar recompensas, além de já ter lançado dois minidocumentários

com histórias engraçadas e emocionantes de pets.

“Compreendemos que o papel da marca vai muito além de oferecer

alternativas diferenciadas em saúde, mas também, promover a qualidade

de vida e o bem-estar de pets e tutores. Por isso, nossa campanha ainda

promete novas ações até o fim do ano”, completa Joaquim. Em seus

perfis nas redes sociais e na comunidade criada para a campanha são

divulgadas iniciativas da causa animal, ONGs e protetores de animais,

além dos documentários.