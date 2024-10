Adolescente desaparecido é encontrado morto em usina de cana-de-açúcar no limite entre Cosmópolis e Paulínia

Um adolescente de 14 anos, morador do bairro Chácara Moradas de Carolina, foi encontrado morto na última quarta-feira (9) em uma usina de cana-de-açúcar localizada na divisa entre as cidades de Cosmópolis e Paulínia, no interior de São Paulo. O jovem, que estava desaparecido desde o dia anterior, foi achado de bruços, em uma área de alta temperatura, o que pode ter contribuído para a sua morte.

Segundo informações fornecidas pela família, o adolescente costumava sair para caminhar pelo bairro acompanhado de seu cachorro durante as tardes. A suspeita levantada até o momento sugere que o animal possa ter caído em algum ponto perigoso da usina e, ao tentar socorrer o cão, o jovem teria sofrido um acidente fatal, possivelmente em decorrência de queimaduras provocadas pela substância quente presente no local.

O boletim de ocorrência sobre o desaparecimento havia sido registrado no dia 8 de outubro, dando início às buscas que culminaram com a trágica descoberta no dia seguinte. A Polícia Civil, através de sua equipe de Perícia Técnica, esteve no local para realizar os levantamentos necessários e abrir um inquérito para apurar as circunstâncias do incidente.