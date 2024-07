Adolescente Sem CNH e Porte de Drogas são Apreendidos em Mogi Mirim

Durante um patrulhamento preventivo no bairro Linda Chaib, a equipe da Polícia Militar abordou dois indivíduos em uma motocicleta, resultando na apreensão de drogas e na identificação de um adolescente sem habilitação.

Na noite do dia 15 de julho, a equipe CGP2, em patrulhamento pelo bairro Linda Chaib, avistou dois indivíduos em uma motocicleta e realizou uma abordagem. Durante a busca pessoal, foram encontradas duas porções de substâncias análogas à maconha no bolso do garupa, identificado como R., de 17 anos. Ao solicitar a documentação do condutor, D., a polícia verificou que ele também era menor de idade, com 17 anos, e não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Apesar de a documentação da motocicleta estar em ordem, a situação caracterizou infração de trânsito e ato infracional de porte de drogas. Os adolescentes foram conduzidos à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Mogi Guaçu, onde o delegado de plantão elaborou o Boletim de Ocorrência Policial (BOPC) pelos crimes de trânsito e porte de drogas.

Após os procedimentos, os menores foram liberados para seus genitores, a motocicleta foi devolvida aos responsáveis e a droga apreendida. A Polícia Militar reforça a importância das abordagens preventivas para a segurança da comunidade, destacando a atuação eficiente no combate ao porte de drogas e na fiscalização do trânsito.