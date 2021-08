Adolescentes de 16 e 17 anos com comorbidades começam a ser vacinados hoje me Mogi Mirim

A Secretaria de Saúde de Mogi Mirim vai iniciar a vacinação de adolescentes com comorbidades a partir de hoje (17). Serão vacinados contra a Covid-19 os adolescentes de 16 e 17 anos que apresentam alguma comorbidade, deficientes permanentes desta mesma faixa etária, além de gestantes e puérperas.

Para este grupo, a vacinação vai até sexta-feira (20), das 15h às 19h. A aplicação da primeira dose nos adolescentes de 16 e 17 anos vai acontecer na UBSs (Unidades Básicas de Saúde) do Aterrado, Maria Beatriz, Santa Clara e Antonio Albejante. As demais UBSs não estarão aplicando a vacina contra a Covid-19 esta semana, somente as vacinas de rotina.

As comorbidades inclusas no grupo prioritário de vacinação são as mesmas já discriminadas para os adultos. Para consultar a lista de comorbidades, basta acessar http://www.mogimirim.sp.gov.br/covid.

Para comprovação das comorbidades, o adolescente deve apresentar declaração conforme modelo disponível em http://www.mogimirim.sp.gov.br/covid, ou no caso do paciente que faz acompanhamento na rede SUS, a receita médica que comprove o uso do(s) medicamento(s) para a referida comorbidade.

Gestantes de 16 e 17 anos devem apresentar o cartão pré natal e, no caso das puérperas, certidão de nascimento (para comprovação do período de 45 dias pós-parto).

Outros Grupos

Além dos adolescentes de 16 e 17 anos com comorbidades, deficientes permanentes desta mesma faixa etária, gestantes e puérperas, o Município também vai continuar esta semana a vacinação da população em geral a partir de 18 anos que, por algum motivo, ainda não recebeu a primeira dose do imunizante.

Pessoas com a segunda dose em atraso ou agendada entre 17/08 e 21/08 também podem procurar as unidades de saúde do Aterrado, Maria Beatriz, Santa Clara e Antonio Albejante, no horário das 15h às 19h para complementar a imunização.

Vale ressaltar que no próximo sábado (21), não haverá campanha de vacinação. Portanto, aqueles que estão com a segunda dose agendada para 21/08 devem se antecipar e procurar uma das UBSs já citadas, ao longo da semana.

Documentação

No ato da vacinação da primeira dose é obrigatória a apresentação do RG, CPF e comprovante de residência. Também é preciso fazer o pré-cadastro no site do Vacina Já. A Secretaria também recomenda – para diminuir o tempo de espera no local da imunização – que o munícipe leve a ficha do Vacivida preenchida manualmente. A ficha está disponível no site da Prefeitura em: http://www.mogimirim.sp.gov.br/covid

Aqueles que vão ser imunizados com a segunda dose devem levar apenas o RG/CPF e a carteirinha de vacinação que comprove a aplicação da primeira dose.

Novas idades e datas serão incluídas do Calendário de Imunização conforme o Município receber a confirmação do envio de mais doses de vacina contra a Covid-19.

Datas

Adolescentes de 16 e 17 anos com comorbidades, deficientes permanentes, gestantes e puérperas (1ª dose)

De terça-feira (17/08) a sexta-feira (20/08)

Das 15h às 19h

UBSs: Aterrado, Maria Beatriz, Santa Clara e Antonio Albejante

Documentos: RG/CPF, Comprovante de residência, Comprovante de comorbidades, ou a receita médica que comprove o uso do(s) medicamento(s) para a referida comorbidade (pacientes SUS), Cartão pré natal (gestantes), Certidão de nascimento do filho (puérperas), pré-cadastro no Vacina Já. Recomendável levar a Ficha do Vacivida preenchida.

População em geral – 18+ (1ª dose)

De terça-feira (17/08) a sexta-feira (20/08)

Das 15h às 19h

UBSs: Aterrado, Maria Beatriz, Santa Clara e Antonio Albejante

Documentos: RG/CPF, Comprovante de residência e pré-cadastro no Vacina Já. Recomendável levar a Ficha do Vacivida preenchida.

Pessoas com a 2ª dose em atraso ou agendada entre 17 e 21 de agosto

De terça-feira (17/08) a sexta-feira (20/08)

Das 15h às 19h

UBSs: Aterrado, Maria Beatriz, Santa Clara e Antonio Albejante

Documentos: RG/CPF, Carteirinha de vacinação que comprove a aplicação da primeira dose.