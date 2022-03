Advogado Caio Vicenzotti fala sobre como ter sucesso na vida estudantil e não “pipocar” com a prova da OAB

Vicenzotti, aos 22 anos, prestou a “temível” prova da OAB e tirou de “letra”

Caio Vicenzotti é um jovem advogado atuante no município de Jaguariúna e Santo Antônio de Posse. Aos 22anos (2012), Vicenzotti, formou-se em bacharel em direito, logo em seguidaprestou a temívelprova da OAB, e, tirou de letra! Sim, já na primeira tentativa após a formação, o bacharelado tornou-se advogado aprovado pela Ordem.

“É preciso abrir mão…”

Mas quem acha que foi fácil, Caio ressalta: “É preciso abrir mão de alguns divertimentos para que se possa alcançar o objetivo traçado, você tem que estudar, focar e definir isto como prioridade. Gente, não é para sempre é temporário, então vale a pena você se abdicar de algo pequeno em prol do seu alvo maior”.

Além disso, de acordo com Vicenzotti, ser disciplinado e determinar um tempo para estudo é fundamental. “Separe os dias e as horas que deseja estudar, faça isso de forma disciplinada e verá que alcançará os resultados, mas é preciso dedicação”, disse.

A Importância do Estágio

O jovem advogado lembra que ainda nos bancos da faculdade, provou do aprendizado prático por meio do estágio o que, segundo ele, o capacitou e lhe deu coragem para abrir o próprio escritório. “O estágio me abriu muito a mente e me fez enxergar outras possibilidades e mais do que isso, fez-me compreender e ter mais discernimento dos procedimentos processuais na prática, passei a compreender melhor todo o funcionamento de um litígio”, explica.

É preciso estar sempre aprendendo…

Pouco tempo depois de se formar e ser aprovado com mérito na OAB, o jovem prodígio continuou investindo na capacidade cognitiva intelectual e mental, buscando aprimoramento no direito, Caio realizou uma pós-graduação em Direito Civil e Processo Civil. O que lhe trouxe mais abrangência na área de trabalho.

“Carreira” na Ordem dos Advogados do Brasil – OAB

Depois de certo tempo ele passou a participar voluntariamente na Ordem, ocupou o cargo de Presidente da Comissão da Jovem Advocacia (2016-2018), de Diretor Tesoureiro (2019-2021), foi conquistando espaço, teve os trabalhos desenvolvidos na Casa reconhecidos e a convite, participou da última disputa eleitoral e hoje, figura como Vice-Presidente da OAB – 232ª Subseção de Jaguariúna.

O advogado ressalta que todo o trabalho que desenvolve na OAB é totalmente voluntário e que, toda equipe trabalha em prol de deixar um legado significativo para a classe e ainda, poder prestar melhor atendimento a comunidade, “nosso trabalho na Ordem é voluntário, estamos trabalhando para melhor atender e ajudar a todos a medida do possível, principalmente, a população que muitas das vezes não tem noção de como pode reaver seus direitos”, afirma.

Foco e compromisso

O Advogado Vicenzotti, sem dúvidas, pode-se dizer que é um achado, ou seja, um em milhão. Sim, pois, dificilmente encontramos histórias de pessoas que estão dispostas a abrir mão dos divertimentos e “prazeres” para se dedicar ao estudo e fortalecimento de uma propensa carreira.

Jovem espirituoso e ainda com muitos sonhos e objetivos a serem alcançados, Caio afirma que o intuito é continuar trabalhando e assim, conseqüentemente, evoluir mais e mais como profissional.

O Sucesso depende de cada um

Sinaliza que todo o sucesso ou fracasso de uma pessoa é determinado por ela mesma, quando define suas prioridades.

“Eu decidi fazer da minha vida um plano de sucesso, foquei nos estudos, me preparei e continuou me preparando, nós temos que ter em mente o lugar certo de onde queremos estar, feito isso é só a gente se dedicar e trabalhar para que o plano se realize”, conclui.

Veja no vídeo abaixo a entrevista completa com o Advogado, onde ele fala mais detalhadamente sobre a OAB e outros assuntos envoltos no mundo do Direito.