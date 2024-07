AES Brasil instala placas de sinalização e sirenes dentro do Plano de Ação de Emergências (PAEs)

A AES Brasil, responsável pela Pequena Central Hidrelétrica (PCH) de Mogi Guaçu, iniciou a instalação de placas de sinalização e de sirenas em locais estratégicos de Mogi Guaçu dentro Plano de Ação de Emergências (PAE). Segundo nota emitida pela empresa, a medida segue as diretrizes da Lei Federal 12.334/2010, que determina que as empresas de geração de energia devem elaborar, implementar e operacionalizar os chamados Planos de Ação de Emergência (PAEs) de seus ativos hidrelétricos, conforme estabelecido pela Política Nacional de Segurança de Barragens (PNSB).

A AES Brasil informa ainda que anunciará em breve o ciclo de simulados externos voltados para participação da população, órgãos de proteção e Defesa Civil e partes interessadas em resposta a possíveis situações de risco em barragens. A instalação das placas e das sirenas tem chamado a atenção e causado, inclusive, um certo receio por parte dos moradores que buscam saber o que está ocorrendo por medo de problemas na barragem.

“A instalação desses equipamentos é sequência do trabalho feito com o pessoal da AES Brasil. Primeiro, foi realizado o cadastramento da população ribeirinha e, agora, acontece a instalação das sirenes e placas informativas para evacuação para local de salvamento. Posteriormente, será feito o simulado, que será avisado com antecedência para todos”, explicou Carmelito Osório Silveira, coordenador da Defesa Civil.

No total, estão sendo instaladas 200 placas informativas na Zona de Auto-Salvamento, como nas margens do Rio Mogi Guaçu. São quatro sirenes e elas estão sendo instaladas nos seguintes locais:

1ª – Bairro Nova Alvorada (depois do antigo Limoeiro)

2ª – Avenida Brasil (em frente ao Buriti Shopping)

3ª – Avenida Padre Jaime (próximo a lombada eletrônica)

4ª – Praça Brasília no Jardim Bela Vista

A previsão é de que o simulado ocorra no próximo mês, sendo os moradores avisados com antecedência para evitar desinformações. O simulado de Emergência na Pequena Central Hidrelétrica será promovido pela AES Brasil. A empresa que gera energia de fontes renováveis, planeja realizar um exercício simulado voltado para os moradores próximos ao local. Essa ação também integrada ao Plano de Ação Emergencial (PAE), conforme exigido pela legislação vigente sobre a segurança de barragens no Brasil.

O propósito principal do evento é informar os residentes sobre os procedimentos necessários em caso de emergência na barragem da usina. A AES Brasil implementou um sistema composto por sirenes, placas informativas e rotas de fuga devidamente sinalizadas nos municípios, que visa alertar a população de forma eficaz.