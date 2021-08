Agendamento online de vacina em Mogi Guaçu registra recorde de acessos nesta terça-feira

O agendamento de vacinação contra a Covid-19 para pessoas com idade igual ou superior a 18 anos registrou número recorde de acessos ao site na manhã desta terça-feira, dia 10 de agosto. Foram 7.800 acessos simultâneos que, em 20 minutos, preencheram as vagas disponíveis para as 7.590 doses oferecidas. A administração desses imunizantes será feita nos dias 11, 12, 13, 14 e 16 de agosto.

Para suportar tamanha demanda, foi preciso aumentar gradativamente a capacidade do servidor ao longo da campanha de vacinação, otimizando todos os algoritmos para prover a melhor experiência aos cidadãos e evitar ao máximo que as pessoas sofram ou desistam de agendar.

Segundo o diretor de Tecnologia, Josimar Araujo Borges Cerqueira, conforme as faixas etárias foram reduzindo, o contingente de pessoas aumentou e a procura se tornou grande demais. “Registramos durante todo esse período alguns momentos de instabilidade, mas que foram sendo corrigidos. Nesta última etapa, abrimos o agendamento às 8h e às 8h01 atingimos a maior quantidade de acessos desde que criamos a plataforma online”, comentou.

“Ainda que com lentidões pontuais de sistema, atingimos o nosso objetivo e a vacinação continua sem filas presenciais para marcação. Nosso propósito era impedir que existisse aglomeração e filas quilométricas, onde as pessoas ficassem esperando horas nos postos de saúde. Hoje, com o agendamento online, o cidadão ao chegar no posto é atendido e vacinado em menos de 5 minutos”.

Vacina em Mogi Guaçu

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, até a tarde desta segunda-feira, dia 9 de agosto, 130.397 doses de vacinas contra a Covid-19 haviam sido aplicadas em Mogi Guaçu. São 95.932 pessoas atendidas e 38.224 consideradas imunizadas (já com a segunda dose ou antígeno de dose única).

Para o secretário da pasta, Dr. Guilherme Barbosa, os números atingidos foram possibilitados graças ao trabalho de todos os envolvidos no processo e da estratégia de agendamento que evitou aglomerações nas unidades de saúde. “O site foi o filtro do grande número de pessoas querendo agendar suas vacinas. Os números de hoje, 7.800 acessos no primeiro minuto de agendamento, mostram isso claramente”, avalia.

“Com esta nova etapa de cobertura vacinal, atingiremos um número expressivo de pessoas imunizadas com a primeira dose. É uma condição extremamente sonhada por todos nós que trabalhamos nesse processo e uma marca importante que reforça o permanente avanço da campanha de imunização em nossa cidade”.