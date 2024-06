Agentes de saúde e controle de endemias passarão por curso técnico

Inscrições vão até o dia 24 deste mês e terá a parceria da UFRS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul)

A Secretaria Municipal de Saúde informa aos agentes comunitários de saúde (ACS) e agentes de controle de endemias (ACE), que já estão abertas as inscrições para o curso de técnico oferecido pelo programa “Mais Saúde com Agente”, do Ministério da Saúde, em parceria com a UFRS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) e Cosems (Conselho de Secretários Municipais de Saúde).

As inscrições vão até o dia 24 deste mês. De acordo com a coordenadora do NEPH (Núcleo de Educação Permanente em Saúde) da secretaria, Sônia Santos, o curso terá a duração de 12 meses, com mais de 1.270 horas/aulas e no formato EAD (Educação à Distância).

No final, os agentes receberão o certificado de conclusão de curso, passando a ser chamados de TACSs (Técnicos em Agente Comunitário de Saúde) e TACEs (Técnicos em Agente de Combate às Endemias). Como terão nível técnico, os formandos também se habilitam a realizar atribuições diversas, entre elas, aferir pressão arterial e oxigênio no sangue, além de realizar teste glicemia durante as visitas domiciliares às pessoas que necessitam deste tipo de controle.

O Ministério da Saúde está oferecendo quase de 180 mil vagas em todo o país. Sônia destaca que os agentes que participarem desse curso, terão a chance de receber uma formação mais completa que, na avaliação dela, vai melhorar o desempenho das atividades profissionais dos agentes. “Serão técnicos formados com a chancela de uma das mais importantes universidades federal do Brasil”, ressaltou a coordenadora do NEPH.

Em maio de 2023, 27 agentes da Secretaria de Saúde foram formados e já estão atuando na cidade. Criado em 2022 pelo Governo Federal, o curso tem, como objetivo principal, capacitar os agentes comunitários, com aulas teóricas e práticas, transformando-os em técnicos em Saúde Pública. Mogi Mirim, por meio da Secretaria da Saúde, aderiu ao programa assim que foi criado.

O Governo Federal ainda deve mandar recursos para a Secretaria para a aquisição de equipamentos como esfigmomanômetro, oxímetro e glicosímetro que serão entregue aos formandos. Esses aparelhos são para a aferição da pressão arterial, nível de saturação de oxigênio no sangue e nível de glicose no sangue, respectivamente. A partir dessa formação, os ACSs e ACEs passam a ser orientados e acompanhados pelas enfermeiras das UBSs (Unidades Básicas de Saúde).