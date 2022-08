Agosto Lilás chama atenção da sociedade para enfrentamento à violência doméstica em Santo Antônio de Posse

Em ocasião do Agosto Lilás, mês de conscientização sobre o enfrentamento à violência contra as mulheres, a Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social, realizou na última quinta-feira, 4, a palestra Levante sua Voz, ministrada pela deputada estadual e psicóloga, Patrícia Bezerra, formada em violência doméstica e desigualdade de gênero, com experiência em elaboração e gestão de projetos sociais. O Agosto Lilás foi instituído no município através da lei de autoria da vereadora Claudia Ferrari (União Brasil) com o objetivo de promover ações visando a proteção às mulheres e ampliação da conscientização que leve ao fim da violência e das desigualdades de gênero. A iniciativa foi realizada no Centro Múltiplo do Idoso, e contou com a presença de autoridades do município e região, além de grande público.