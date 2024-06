Agristar do Brasil patrocina peça infantil em Artur Nogueira (SP)

A atração visa ensinar as crianças sobre a importância de uma alimentação saudável

No dia 14 de junho, a escola EMEF Profa. Alcídia Teixeira Whitaker Matteis, localizada em Artur Nogueira (SP), será palco do espetáculo infantil “Manu não quer comer”. Tendo como objetivo educar as crianças sobre a importância de uma alimentação saudável, a peça é patrocinada pela Agristar do Brasil, uma das maiores empresas do País no desenvolvimento, produção e comercialização de sementes.

Com produção da companhia Terraço Teatro e apoio do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, “Manu não quer comer” conta a aventura de Mariana, uma menina curiosa, que investiga o porquê sua irmã Manu não gosta de comer alimentos saudáveis. Com a ajuda da geladeira Dona Geralda e da laranja Jana, ela descobre um plano dos vilões Gasoso e Grudenta para incentivar o consumo de alimentos ultraprocessados entre as crianças.

“Por meio dessa experiência as crianças, além de se divertirem, irão aprender sobre a importância de se ter uma alimentação saudável. Por isso, nós da Agristar, como uma referência em sementes para o setor de horticultura, temos o dever de disseminar ainda mais esse incentivo a hábitos saudáveis, sobretudo com as crianças, para que cresçam mais conscientes sobre os cuidados com a saúde, começando pela alimentação”, diz supervisor de Contabilidade da Agristar, Alex Moreno.

Além do espetáculo, que ocorre às 10h e às 13h, também haverá uma oficina de jogos teatrais, com duração de 90 minutos, às 09h.

Sobre a Agristar

A Agristar é movida pela paixão ao campo e pelo desafio de superar limites. Com mais de 60 anos de existência, é uma das maiores empresas do país no desenvolvimento, produção e comercialização de sementes de hortaliças e frutas. Atua no mercado profissional com as linhas Topseed Premium, Topseed, Superseed e TSV Sementes, e no segmento de jardinagem, hobby e lazer através das linhas Topseed Garden e TSV Sementes. Com capital 100% nacional e com uma ampla e moderna infraestrutura, a Agristar tem orgulho em conhecer a sua terra e assim desenvolver e testar produtos de alto desempenho. Sediada em Santo Antônio de Posse (SP), a empresa possui quatro estações experimentais e uma unidade de pesquisa e melhoramento estrategicamente localizadas nos estados de SP, MG, SC e RN, que asseguram o desenvolvimento de produtos adaptados para os mais diversos climas e regiões. Para mais informações acesse: www.agristar.com.br.

Siga a Agristar nas redes sociais

Facebook: https://www.facebook.com/agristardobrasil

Instagram: @agristardobrasil

Sobre a Terraço Teatro: Foi fundada em 2004 pelos atores pesquisadores Daniel Dalberto e Marina Elias, e teve sua estreia em Campinas com o espetáculo “As Pegadas do Rei”, com direção da Profa. Dra. Marília Vieira Soares, do departamento de artes corporais da Unicamp. A companhia é formada por atores e bailarinos formados pela Unicamp, que juntos desenvolvem uma pesquisa acerca da poética da cena e do ator através da hibridização das linguagens cênicas. Em junho de 2004, a companhia estreia seu segundo espetáculo: “Curta nas Alturas”, uma livre adaptação da obra de Nelson Rodrigues e Luís Fernando Veríssimo. Em novembro de 2004, participa do projeto Criação Teatral Volkswagen, com o espetáculo “Otelo para todos os brasileiros”, de Antônio Abujamra e direção de Marcelo Lazzaratto, conquistando, em apresentação no Theatro Municipal de São Paulo, o segundo lugar e o prêmio de melhor atriz para Marina Elias. Em 2006, com direção de Alexandre Caetano, o grupo estreou o espetáculo “Era… Uma Vez?”, obtendo sucesso de público e de crítica ao participar de vários festivais dentro e fora do estado. Um ano depois, estreou a peça “Alma de Papel”, com direção de Marina Elias e Daniel Dalberto, que tem no seu elenco 21 estudantes da graduação em Artes da Unicamp, e é fruto da pesquisa de mestrado de Marina Elias. Ainda em 2007 a companhia inaugura seu Núcleo de Ensino e Pesquisa, no qual ministra cursos de teatro e dança contemporânea, encontrando assim mais espaço para continuar desenvolvendo e aprofundando sua pesquisa. Além de saraus, o Núcleo de Ensino e Pesquisa Terraço Teatro realiza exercícios cênicos e espetáculos com os alunos atores, tais como “Revolução na América do Sul” e “A Invasão”, dirigidos por Daniel Dalberto, e o drama romântico “Se Você Vier”, livre adaptação da obra “Louco para Amar” de Sam Shepard, com direção de Marina Elias. Em 2009 a companhia, estreia o musical infantil sobre o meio ambiente “Entrando numa Suja”, também com direção de Marina Elias e direção musical de Daniel Dalberto, e patrocínio da Nestlé, através do Proac / SP. De 2010 a 2013 a companhia apresenta mais um projeto voltado às crianças e ao meio ambiente “Fred e Tal – Os ratinhos cantores”, esquete teatral apresentada em várias cidades do interior paulista. Em 2015 e 2016, viajou por várias cidades do estado de São Paulo com o projeto “Oficinas de Teatro Musical”. Em 2017 estreia o espetáculo adolescente “Calcinhas e Cuecas” aprovado pelo PROAC-ICMS e circula pelo estado com 17 apresentações. A partir de 2018 a cia. se dedica a produção de espetáculos musicais via leis de incentivo e editais com foco na formação de público e na democratização da cultura.

Em 20 anos de atividade foram realizadas inúmeras apresentações teatrais, oficinas de teatro, palestras e cursos por todo o Brasil, alcançando mais de 50.000 espectadores.

Sobre o PROAC: O ProAC ICMS é a modalidade do programa de fomento paulista que funciona por meio de patrocínios incentivados e renúncia fiscal. Para ter acesso aos recursos disponíveis, os artistas, grupos ou produtores devem submeter seus projetos à análise de uma comissão especializada, que avalia requisitos como relevância artística e adequação da proposta orçamentária.

Com o projeto aprovado, o proponente pode solicitar patrocínio a empresas sediadas em São Paulo. Estas, por sua vez, recebem descontos no imposto devido, como forma de estímulo ao patrocínio. Qualquer empresa pode ser patrocinadora via ProAC ICMS, bastando ser contribuinte deste imposto e estar em dia com suas obrigações fiscais.

A fim de garantir uma ampla distribuição dos recursos disponíveis, a legislação do ProAC ICMS estabelece limites máximos de captação para cada tipo de projeto, além de limitar também a quantidade de projetos por proponente. Para as empresas há, ainda, um limite máximo de valor a ser patrocinado, que varia percentualmente segundo o volume de impostos a recolher.

Serviço:

“Manu não quer comer” em Artur Nogueira/SP

Datas, horários e locais:

Data: 14/06/2024 (Sexta-feira)

Horário das apresentações: 10:00 e 13:00

Local: EMEF Profa. Alcídia Teixeira Whitaker Matteis

Endereço: Rua Seraphin da Silva Barros, 241 – Bairro Itamaraty