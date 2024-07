AGRO MOGI APRESENTA O QUE HÁ DE MAIS MODERNO NO AGRONEGÓCIO DA REGIÃO

Considerado o maior evento voltado ao agronegócio da região, o Agro Mogi 2024, realizado nesta sexta-feira (26) no Recanto Califórnia, à margem da rodovia SP-340, trouxe para Mogi Mirim o que há de mais moderno em tecnologia no campo. Maquinários, utensílios agrícolas, equipamentos e pesquisas de campo formaram o portfólio de produtos e serviços que o produtor têm a disposição para melhorar seus negócios.

Com uma programação diversificada ao longo do dia, o encontro entre produtores rurais, agricultores, engenheiros agrônomos, pesquisadores e empresas do setor teve como objetivo comemorar o Dia do Agricultor, celebrando em 28 de julho, e debater temas de interesse comum, levando conhecimento, troca de experiências e propostas de soluções, bem como estreitar vínculos institucionais.

Além das palestras técnicas que abordaram temas, como ‘Plano Safra 2024/2025 e Proteção ao Patrimônio’, ‘Gestão da Propriedade Rural’ e ‘ExportaSP: Capacitação e Novas Oportunidades para Produtores Rurais’, os visitantes participaram de uma dinâmica sobre pontos de atenção na regulagem dos implementos, e de uma demonstração comercial sobre drone na agropecuária.

O público ainda pode visitar o parque de exposição com máquinas, implementos, serviços e insumos agropecuários; espaço mulher, com workshop sobre tratamentos de beleza e cuidados com a saúde; espaço PecPet, com informações e orientações pecuárias e animais de estimação (saúde, alimentação e reprodução); e acompanhar a homenagens a produtores rurais.

Também houve atendimento institucional com a presença de órgãos públicos e instituições. Como apoiadora do evento, a Prefeitura de Mogi Mirim participou por meio das Secretarias de Cultura e Turismo, Saúde, Agricultura e Meio Ambiente. O Agro Mogi 2024 foi realizado pela Cati (Coordenadoria de Assistência Técnica Integral), em parceria com a Ross Produções, Sicredi, Sindicato Rural de Mogi Mirim e Prefeitura de Mogi Mirim.

“Acredito muito nesse evento, para que as empresas tenham visibilidade perante os convidados e façam um ótimo networking entre eles para poder gerar bons negócios. Que esse seja o primeiro de muitos possam crescer ainda mais nos próximos anos, por que temos que incentivar mais, temos a força do interior em nossas mãos”, disse André Rossi, da Ross Produções, empresa que forneceu toda estrutura para o evento.

Já para Carlos Pereira, gerente regional do Sindicato Rural de Mogi Mirim e região, o Agro Mogi busca demonstrar as inovações em tecnologia, como comercialização de grãos, maquinas, implementos, sementes e embalagens. E dentre as suas atribuições, o sindicato esteve presente orientando o produtor em vários aspectos, como na regularização fundiária e obrigações legais, fiscais e trabalhista, gestão, comercialização e custo de produção. “Ajudar o produtor a buscar essa qualificação, para ter parâmetros e fazer com que os sucessores deem continuidade à atividade.

Para os expositores, o Agro Mogi é uma vitrine para as empresas e uma oportunidade única para o produtor rural. “Para nós, é mostrar o que a Corteva está fazendo em Mogi Mirim para toda a América Latina. Para o produtor, é ver as opções, inclusive muito perto dele, do que vem sendo desenvolvido, conhecer tecnologia novas pode ter maior produtividade e menor impacto ambiental. Aqui (no Agro Mogi), produtor tem um portfólio de produtos e serviços para ver o que precisa para levar para sua propriedade”, disse Josemar Foresti, líder da estação de Mogi Mirim da multinacional Corteva Agriscience.

Referência mundial, a Corteva investe no mercado de soluções biológicas, com inovação em sementes e proteção de cultivos, para fornecer aos agricultores ferramentas sustentáveis que complementam as práticas agrícolas em evolução com eficácia comprovada. No estande montado no Agro Mogi, a empresa apresentou produtos que são testados na estação nas áreas de biotecnologia, controle de inseto, tratamento de sementes, e controle da ferrugem da soja e da bulva, com comparações nas plantas onde a tecnologia está aplicada e não.

Destaque entre os expositores, o Mercadão dos Drones apresentou aos visitantes os mais modernos equipamentos usados em pulverização, mapeamento de áreas, misturadores de caldas, geradores de energia e carregadores. Com filial sediada em Mogi Mirim, à rua Padre Roque, é uma concessionária autorizada da DJI Agriculture, empresa chinesa apontada como maior fabricante de drones do mundo.

Segundo o gerente regional João Francisco Miranda, a pulverização por drone conquistou o mercado e deve se consolidar em 2025. “O uso do drone tem sido bem aceito na agricultura. É um diferencial tecnológico, que traz resultado na produtividade, com economia de água, otimização de tempo e custo benefício baixo”, ressaltou.