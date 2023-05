Agronorte encaminhou negócios, fortaleceu parcerias e lançou aplicativo para criadores na Agrotins

A Agronorte, empresa com atuação em diversos segmentos do

agronegócio, encaminhou negócios, fortaleceu relacionamentos e

comemora excelentes resultados na Agrotins, a maior exposição de

tecnologia em agronegócio da região Norte.

“Nosso intuito não é comercializar produtos na Agrotins, mas estar

próximos dos nossos parceiros e potenciais clientes. Isso foi obtido

com intensa visitação de players importantes do agronegócio do

Tocantins e demais estados da região Norte e do Nordeste”, relata o

presidente Gilmar Gonçalves de Carvalho.

A empresa destacou sua linha de nutrição animal no evento e anunciou o

lançamento do aplicativo Agronorte Planz, moderna e prática tecnologia

que ajudar os criadores a controlar seus estoques e planejar o manejo

nutricional das suas atividades zootécnicas – seja pecuária de

corte, pecuária de Leite, avicultura (corte e postura), suinocultura,

equinos, aquicultura e pets (cães e gatos).

“O Agronorte Planz possibilita ao criador acompanhar com mais

facilidade os planos nutricionais a ser seguidos, incluindo o controle

do estoque de rações e de suplementos nutricionais. Ele permite fazer

lista de compras para períodos pré-determinados e definir tarefas a

ser executadas para cada criação. Ele permite organizar, simular,

acompanhar e planejar o estoque e a criação, sendo perfeito para

criadores de qualquer porte”, explica informa Vinicius Carvalho,

diretor da Agronorte.

O Agronorte Planz é muito fácil de utilizar. Basta seguir as

orientações da tela, incluir as informações específicas de cada

lote e o aplicativo mostra o pacote nutricional a ser utilizado com a

maior eficiência e o melhor custo-benefício.

O app Agronorte Planz foi a principal novidade da Agronorte na Agrotins,

mas a empresa levou ao maior evento agropecuário do Tocantins sua

completa linha de rações para peixes, aves, suínos, bovinos e

equinos. Além disso, apresentou aos visitantes seus demais negócios:

pecuária (cria, recria), piscicultura, logística de insumos, trading

de cereais (mercados interno e externo), armazenagem, revendas

agropecuárias, posto de combustível e loja de conveniência.

Sobre a Agronorte – Constituída em 1985, a empresa é líder em

alimentação animal do Tocantins e tem atuação diversificada, com

fazendas de pecuária (cria e recria), piscicultura, logística,

armazenagem e trade de milho e soja (mercados interno e exportação),

revendas de produtos agropecuários, fabricação de rações animais,

posto de combustível e loja de conveniência. A Agronorte gera 700

empregos diretos e tem sólido crescimento nos últimos anos. A empresa

está presente nas regiões Nordeste e Norte do país. Mais

informações: www.agronorte.net [3]