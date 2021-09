Águas de Holambra entrega mudas nativas e frutíferas no Dia da Árvore

Atenta a tudo o que envolve sustentabilidade e preservação do meio ambiente, a concessionária Águas de Holambra doou 50 mudas de árvores nativas e frutíferas ao Departamento Municipal de Educação de Holambra. A entrega foi realizada na terça-feira (21) para marcar o Dia Mundial da Árvore.

Segundo Jonatan Neves, da área de Responsabilidade Social da concessionária, o Departamento fez a distribuição das mudas às escolas do município para serem plantadas no entorno das unidades de ensino. “Cada escola recebeu a quantidade adequada para sua realidade”, disse Jonatan.

A equipe de Responsabilidade Social atendeu ao convite do diretor da Escola Municipal Maria Therezinha Meirelles Koors, Carlos Corazin, para auxiliar no plantio de seis mudas naquele local. O plantio contou ainda com a participação de algumas mães de alunos. “Agradecemos a Águas de Holambra pela doação das mudas e também por nos apoiar no plantio”, afirmou Carlos.