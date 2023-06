Águas de Holambra promove 1º Encontro Comunidade em Ação

Uma manhã de sábado diferente, com várias atividades para toda a família. Esse é o objetivo do 1º Encontro Comunidade em Ação, que a concessionária Águas de Holambra irá realizar no dia 17 de junho, das 09h às 12h, na área externa da UBS (Unidade Básica de Saúde) do bairro Imigrantes, localizada na Av. Van Aken, 151.

De acordo com a coordenadora de Comunicação e Responsabilidade Social da Águas de Holambra, “Esse será nosso 1º Encontro Comunidade em Ação, um momento de validar nosso compromisso social e ambiental, promovendo atividades para toda família no bairro Imigrantes.”

Andréia explica ainda que o encontro foi planejado para aproximar a concessionária da população e ampliar o diálogo. “A partir desse momento, a área de Responsabilidade Social da Águas de Holambra inicia uma nova fase no município”, observa.

O 1º Encontro Comunidade em Ação, que tem apoio do Consórcio PCJ, terá as seguintes atividades:

– Palestra de conscientização sobre o uso correto da rede coletora de esgoto;

– Oficina de Sabão Ecológico do Programa De Olho no Óleo;

– Contação de histórias para crianças;

– Distribuição de mudas;

– Posto de Atendimento ao Cliente.

Venha participar e traga sua família!

Local: UBS – Bairro Imigrantes

Dia: 17.06.23

Horário: das 09h às 12h