Águas de Lindoia recebe mais recurso para o custeio da saúde pública

A Secretaria de Estado da Saúde confirmou nesta quinta-feira (04) o repasse de mais R$ 100 mil à prefeitura de Águas de Lindoia. O recurso financeiro, resultado de uma emenda do deputado Edmir Chedid (DEM) para o orçamento estadual, será destinado ao custeio do setor. A iniciativa contempla ainda reivindicação apresentada por representantes políticos do município.

De acordo com o parlamentar, os R$ 100 mil poderão ser utilizados ao pagamento de despesas efetuadas pela administração municipal e para a manutenção das unidades públicas de saúde. “Este é um valor importante ao município, principalmente durante esta crise provocada pela pandemia do coronavírus que atinge praticamente todo o Estado de São Paulo”, disse.

Edmir Chedid explicou que o recurso financeiro estará à disposição da prefeitura de Águas de Lindoia até o fim do mês, segundo o cronograma definido pela Secretaria. “A expectativa, no entanto, é que esteja liberado antes deste período a fim de garantir a manutenção das atividades executadas pela administração municipal na área da saúde à população”, completou.

No início deste ano, o parlamentar já havia liberado R$ 100 mil ao município. O recurso financeiro foi destinado à melhoria da infraestrutura predial do Lar São Camilo de Lélis, referência no atendimento gratuito prestado à população idosa do município. “Neste caso, o valor foi destinado por intermédio de emenda impositiva ao orçamento estadual”, concluiu Edmir Chedid.

Indicações

Além de Águas de Lindoia, o deputado Edmir Chedid também indicou, por meio de emendas voluntárias ao orçamento estadual, o repasse de mais R$ 500 mil à prefeitura de Bragança Paulista, de R$ 300 mil à prefeitura de Serra Negra e de R$ 200 para a prefeitura de Atibaia. No total, o parlamentar conquistou R$ 3 milhões às prefeituras de 23 municípios do interior.

Outros 20 municípios também receberão R$ 100 mil a partir da atuação do deputado Edmir Chedid pela melhoria da saúde pública, como Amparo, Bom Jesus dos Perdões, Itatiba, Jaguariúna, Jarinu, Joanópolis, Lindoia, Monte Alegre do Sul, Morungaba, Nazaré Paulista, Pedra Bela, Pedreira, Piedade, Pinhalzinho, Piracaia, Santo Antônio de Posse, Socorro, Tuiuti e Vargem.