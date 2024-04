“Alerta Vermelho: Dengue Leva 22 Vidas na Região de Campinas”

A atual epidemia de dengue está assolando a região de Campinas, deixando um rastro com a perda de 22 vidas até o momento. Dos casos fatais, 11 ocorreram na própria cidade de Campinas, enquanto Santo Antônio de Posse registrou 4 mortes, Espírito Santo do Pinhal também registrou 4 óbitos, Jaguariúna lamentou 1 morte, assim como Americana e Águas de Lindoia, cada uma com 1 vítima fatal.

A situação em Santo Antônio de Posse é particularmente alarmante, considerando o tamanho da população local, a cidade já contabiliza 4 mortes decorrentes da dengue. Esse cenário levanta preocupações sobre a eficácia das medidas de combate e prevenção da doença na área.

Segundo dados do Ministério da Saúde, o índice de mortalidade por dengue é calculado com base no número de óbitos em relação à população local.

Essa epidemia ressalta a importância de medidas preventivas e de combate à proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue. A conscientização da população, aliada à ação coordenada das autoridades de saúde, é fundamental para conter o avanço da doença e evitar mais tragédias como essas.