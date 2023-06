ALTO ÍNDICE DE QUALIDADE DE VIDA IMPULSIONA CRESCIMENTO DE JAGUARIÚNA

Os elevados índices de qualidade de vida, aliados a indicadores sociais de primeiro mundo, contribuem para o desenvolvimento acelerado de Jaguariúna e para o significativo crescimento populacional da cidade nos últimos anos. O município possui 59.347 habitantes, segundo dados oficiais do Censo 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgados nesta quarta-feira (28).

O número representa um aumento de 33,9% ante o total de habitantes registrado em 2010, ano do último Censo, que foi de 44.311 moradores. Trata-se da segunda maior expansão demográfica na Região Metropolitana de Campinas (RMC), ficando atrás apenas de Paulínia (34,5%).

Nos últimos anos, Jaguariúna tem se destacado com altos índices de qualidade de vida e atraído grandes empresas, o que contribui para o crescimento da cidade. Também apresenta excelentes indicadores na Saúde e na Educação públicas.

O município conquistou importantes títulos que avalizam a qualidade de vida ofertada aos moradores, como os selos de Cidade Amiga do Idoso, Cidade Mais Inteligente e Conectada do país, Município VerdeAzul e Cidade Amiga dos Animais, entre outros.

“É claro que todos esses indicadores favorecem a ampliação do número de habitantes em nossa cidade. Muitas pessoas e até famílias vêm em busca de mais qualidade de vida. Outras vêm para trabalhar, se apaixonam pela cidade e acabam ficando por aqui”, explica o prefeito de Jaguariúna, Gustavo Reis (MDB), que também é presidente do Conselho de Desenvolvimento da RMC.

O prefeito destaca alguns indicadores que projetam o município em nível nacional. É o caso da Saúde, que conquistou a liderança do ranking na Pesquisa Indicadores de Satisfação do Serviço Público na Região Metropolitana de Campinas (INDSAT). A cidade foi a primeira colocada nesta área no levantamento dentre municípios da RMC, conquistando o índice de Alto Grau de Satisfação. O município investe em Saúde mais do que o dobro previsto na Constituição.

A Educação pública de Jaguariúna também está entre as melhores do Brasil, segundo o estudo “Educação que faz a Diferença”, divulgado pelo CTE-IRB (Comitê Técnico da Educação do Instituto Rui Barbosa) em parceria com o IEDE (Interdisciplinaridade e Evidências no Debate Educacional) e 28 Tribunais de Contas brasileiros com jurisdição na esfera municipal. A cidade também lidera ranking na RMC, segundo o Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica).

Jaguariúna ainda foi reconhecida oficialmente como Cidade Amiga do Idoso pela Organização Mundial de Saúde (OMS). O título se destina a municípios que desenvolvem ações pelo bem-estar e qualidade de vida de quem já passou dos 60 anos de idade.

A cidade também detém, por quatro vezes consecutivas, o título de município brasileiro mais inteligente e conectado dentre as que possuem de 50 mil a 100 mil habitantes, segundo o ranking Connected Smart Cities 2020, promovido pela consultoria Urban Systems.

Além disso, Jaguariúna detém, por mais de uma década, o Selo do Programa Município VerdeAzul (PMVA), concedido anualmente pelo Governo do Estado de São Paulo e que mede e destaca a eficiência da gestão ambiental nas cidades paulistas.