Aluna de projeto social é aprovada em seletiva de ginástica rítmica e passa integrar equipe oficial de Amparo

Isabela Vitória de Oliveira, de 13 anos, aluna do projeto social Ginástica Rítmica – Formando Cidadãos, que oferece aulas gratuitas da modalidade para crianças e adolescentes em Amparo, foi selecionada para fazer parte da Equipe de Rendimento do município, que é mantida pela Prefeitura e disputa campeonatos oficiais no Estado de São Paulo.

Ela participou de uma seletiva em janeiro, no Polo Esportivo Jardim Figueira, junto com outras três alunas do projeto, e foi aprovada. Com isso, além de passar a integrar a equipe oficial do município, ela passa a ser uma atleta federada, que pode disputar competições no Estado de São Paulo.

“Foi uma grande oportunidade ter participado do projeto da Ginástica Rítmica – da Associação Fábrica de Saúde, Esporte e Cultura. Foi uma experiência incrível, eu conheci muitas pessoas, fiz novas amizades e pude me desenvolver, aprimorar minha técnica e aprender coisas que eu não sabia fazer. Eu sempre tive o sonho de fazer parte da Equipe de Rendimento de Amparo, desde pequena. Foi incrível ter passado, a Ginástica Rítmica é um esporte incrível”, disse Isabela.

“Apesar do pouco tempo de projeto, já sentimos a evolução dos alunos, tanto na integração com outras crianças – o que também consideramos muito importante – como no condicionamento físico”, disse a coordenadora técnica do projeto, Joseane Oliveira de Azevedo.

O projeto

Com patrocínio das empresas Ypê (Química Amparo) e Fernandez Indústria de Papel, o projeto Ginástica Rítmica – Formando Cidadãos oferece aulas de ginástica rítmica para 160 crianças e adolescentes de 6 a 17 anos na cidade. O objetivo é estimular a prática esportiva da modalidade de forma saudável e divertida, utilizando o esporte como ferramenta de inclusão e responsabilidade social, promovendo a integração e o enriquecimento da cultura esportiva de crianças e adolescentes.

São dois núcleos: um no Floresta Atlético Clube, principal local de atendimento do projeto (desde o segundo semestre de 2022) e a creche São Cristóvão, onde as aulas começaram em outubro de 2022.

Realização

O projeto Ginástica Rítmica – Formando Cidadãos, que atende gratuitamente crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, é uma realização da Associação Fábrica de Saúde, Esporte e Cultura, através da Lei de Incentivo ao Esporte, da Secretaria de Esporte, do Governo do Estado de São Paulo e tem patrocínio da Ypê (Química Amparo) e Fernandez Indústria de Papel.

Patrocinadores

Ypê – Marca líder em importantes categorias no segmento de limpeza do Brasil, a Ypê tem uma linha completa de produtos para auxiliar nos cuidados com a roupa, a casa e o corpo. Com matriz localizada em Amparo, interior de São Paulo, conta com mais quatro unidades fabris: Salto (SP), Simões Filho (BA), Anápolis (GO) e Goiânia (GO), e mais uma que está sendo construída em Itapissuma (PE). Fundada em 1950, a Ypê é uma empresa 100% brasileira, com mais de 6.300 colaboradores. A empresa é signatária do Pacto Empresarial pela Integridade e Contra a Corrupção, uma iniciativa do Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social, e reconhecida como Empresa Pró-Ética 2020-2021 pela Controladoria Geral da União (CGU). Exporta para mais de 10 países da América Latina, Ásia, África e Oriente Médio e ainda detém as marcas Atol, Assolan, Tixan e Perfex.

Fernandez Indústria de Papel – Nós somos a Fernandez S/A, uma indústria de papel, chapas e caixas, situada na cidade de Amparo, no interior de São Paulo. Na linha de produção, grande quantidade do papel fabricado se transforma em chapas e caixas de papelão ondulado. E os produtos ainda podem ser personalizados de acordo com a marca e as necessidades da sua empresa. Desde a nossa fundação, em 1971, nos orgulhamos por fabricar todos os produtos somente com reciclagem! Se você recicla o seu lixo, provavelmente já nos ajudou a transformá-lo em matéria-prima novamente. Recicle, isso faz bem para todo mundo! Fernandez Papel: aqui, seu papel é essencial!

Associação Fábrica de Saúde, Esporte e Cultura

Transformar vidas através da realização de projetos autossustentáveis, que promovam desenvolvimento e inclusão social, erradicando a desigualdade no Brasil. Essa é a missão da Associação Fábrica de Saúde, Esporte e Cultura, organização não governamental (ONG) de caráter beneficente e assistencial, com sede na cidade de Paulínia (SP).

Fundada em 2009, com projetos sociais já implantados em diversas regiões do país, a Fábrica tem a promoção e democratização do acesso à Saúde, Esporte e Cultura como meta.

Atualmente, é responsável pela realização e implantação dos projetos Eco Fashion, Cantinho da Leitura, Pedala Tour, Brincando na Quadra e Ginástica Rítmica – Formando Cidadãos.

Ao longo dos últimos 13 anos, os projetos já beneficiaram mais de 30 mil pessoas, entre adultos em situação de vulnerabilidade social, crianças e adolescentes. Para saber mais acesse www.fabrica.ong.br.