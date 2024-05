ALUNAS ENCANTAM O PÚBLICO EM FESTIVAL DE ENCERRAMENTO DE CICLO DA GINÁSTICA RÍTMICA

O primeiro ciclo do projeto Ginástica Rítmica – Formando Cidadãos foi concluído em abril. No sábado (27), as centenas de alunas do projeto se apresentaram ao público no Ginásio do Clube Mogiano. Levaram o aprendizado dos últimos 12 meses, muita paixão pelo esporte e pela GR e, acima de tudo, encantaram pais, demais familiares, amigos e o público em geral que prestigiou o evento promovido pela Prefeitura de Mogi Mirim por meio da Sejel (Secretaria de Esporte Juventude e Lazer).

As 160 alunas que integram o programa exibiram, por cerca de duas horas, o espetáculo “Peter Pan”. A apresentação teve coreografias, figurinos e narrativas inspiradas no clássico infantil. O objetivo foi proporcionar às alunas a oportunidade de vivenciar as apresentações para o grande público em uma ação gratuita para toda a comunidade.

As atletas foram orientadas pelas professoras Lauriene Carolina Barbosa de Oliveira Machado e Nathalia Gineste; e com a coordenação de Josiane Oliveira de Azevedo. Agora, o projeto terá 30 dias de intervalo e, posteriormente, a ginástica rítmica retornará para o seu segundo ciclo. As aulas são realizadas nos períodos da manhã e da tarde, em dois núcleos: no Ginásio do Tucurão e no Ginásio da Vila Dias.

O projeto GR Formando Cidadãos teve, em seu primeiro ciclo, a promoção da Prefeitura, por meio da Sejel, em parceria com a Associação Fábrica de Saúde, Esporte e Cultura e o Ministério do Esporte, com patrocínio do Atacadão e apoio da Interfood.