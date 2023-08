ALUNO DA EMEB FRANCISCO PICCOLOMINI CONQUISTA MEDALHA DE BRONZE NA OBMEP

Nesta quarta-feira, dia 23 de agosto, a comunidade escolar da Emeb (Escola Municipal de Educação Básica “Francisco Piccolomini’ estava repleta de entusiasmo e celebração, pois um de seus alunos brilhou intensamente na tão aguardada Obmep (Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas). O aluno Joseph Pereira Stone, do 7º ano C, conquistou a medalha de bronze, enchendo a escola e toda a equipe pedagógica municipal de orgulho.

Joseph provou mais uma vez a excelência de seu talento matemático ao conquistar a cobiçada medalha na competição disputada na Unicamp (Universidade Estadual de Campinas). A premiação, que ocorreu em um ambiente de fervor acadêmico, consagrou Joseph como um dos destaques no campo da matemática entre os estudantes de todo o país. Sua dedicação, perseverança e habilidades foram reconhecidas de forma notável, impulsionando não apenas sua trajetória pessoal, mas também inspirando seus colegas e toda a escola.

Joseph Stone não só trouxe honra para si mesmo, mas também para seus professores e a instituição educacional que o acompanhou em sua jornada de aprendizado. A Escola Francisco Piccolomini e a Secretaria de Educação Municipal têm o orgulho de parabenizar Joseph por sua conquista brilhante, destacando-o como um exemplo a ser seguido por sua determinação e paixão pela matemática.

O corpo docente da escola também merece reconhecimento por seu comprometimento em nutrir o potencial de cada aluno, orientando-os e inspirando-os a alcançar grandes alturas acadêmicas. O empenho desses educadores em proporcionar uma educação de qualidade é evidenciado pelo sucesso de alunos como Joseph Pereira Stone.

O evento de premiação na Unicamp não apenas enalteceu os feitos individuais dos estudantes, mas também promoveu a importância do estudo da matemática e seu impacto em várias esferas da sociedade. A conquista de Joseph servirá como um farol de motivação para futuras gerações de alunos, incentivando-os a perseguir a excelência acadêmica e a explorar os mistérios da matemática.