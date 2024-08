ALUNOS DA EMEB ‘JORGE BERTOLASO” FATURAM MEDALHA DE BRONZE EM OLIMPÍADA INTERNACIONAL

Alunos do 6º e do 9º ano da Emeb (Escola Municipal de Educação Básica) “Jorge Bertolaso Stella”, no Parque do Estado II, Zona Norte de Mogi Mirim, conquistaram a medalha de bronze na 14ª edição brasileira da Olimpíada Internacional Matemática sem Fronteiras. A conquista aconteceu em âmbito da região Sudeste. As provas foram aplicadas em maio e o resultado foi divulgado no início deste mês de agosto. Em todo o Brasil, participaram 79 mil alunos de 1.308 escolas públicas e privadas.

A OIMSF é a seção brasileira do evento internacional ‘Mathématiques sans Frontières’, criado em 1989 pela Académie de Strasbourg, juntamente com a Inspection Pédagogique Régionale de Mathématiques e pelo IREM (Institut de Recherche sur l’Enseignement des Mathématiques). É organizada pela Association Mathématiques sans Frontières, com sede em Strasbourg, Alsácia, na França.

No Brasil, a OIMSF é organizada pela Rede POC International Education, com apoio oficial da Embaixada da França, do Consulado Geral da França em São Paulo, do Consed (Conselho Nacional de Secretários de Educação), da Universidade Metodista de São Paulo e Cenpec (Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária).

Voltada para estudantes de escolas públicas e privadas brasileiras, matriculados regularmente no Ensino Fundamental (a partir do 4º ano), no Ensino Médio e no Ensino Médio Técnico, os objetivos da olimpíada são aproximar os países estrangeiros através do estudo da Matemática, e promover o interesse pela disciplina e o uso de outros idiomas na solução de problemas matemáticos.

A competição é disputada por equipes e possui uma única fase. Ela foi realizada na própria escola, em formato presencial, no período de 21 a 28 de maio de 2024. “Tomamos conhecimento das olimpíadas e vimos que se tratava de um projeto interessante e inovador para a nossa escola. Escolhemos os alunos com mais habilidades na área da matemática e, assim, conseguimos montar duas equipes. E fizemos toda a preparação deles, sob a orientação da professora Kellen, de matemática”, disse a diretora substituta, Elaine Choqueta Coura.

EQUIPES

Participaram da olimpíada os alunos Bernardo, Beatriz, Lorenzo, Vitória e Eduardo, do 6º ano A, e César, Manuela, Matheus, Raphael e Sophya, do 9º ano A. As provas foram dissertativas e resolvidas em equipe sem o auxílio do professor. Com duração de duas horas, a prova contou com uma das questões com seu enunciado em língua estrangeira. Os exames foram enviados no dia 5 de junho de 2024 para a Coordenação da OIMSF no Brasil. A correção nacional aconteceu no dia 23 de junho, na Universidade Metodista de São Paulo, e os resultados foram divulgados no site da OIMSF no dia 05 de agosto.

“Não tínhamos nenhuma pretensão e ficamos surpresos com a conquista. Estamos muito orgulhosos dos nossos alunos, é mérito do trabalho deles”, destacou. A escola receberá certificados de premiação em formato digital e medalhas para seus alunos e professores. Além disso, será convidada a integrar a delegação brasileira para demais olimpíadas internacionais em 2024 e em 2025.