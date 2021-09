Alunos da Neusa Lapolla realizam ações voltadas para o meio ambiente

Quanto maior for o contato da criança com a natureza maior será seu desejo de explorar, preservar e mostrar ao demais o quanto esse contato com o que de mais básico nos constitui maior é o desejo e a necessidade de preservação e de estar em contato com a natureza.

A conexão com a natureza se faz cada mais necessária e ela precisa começar com aquilo que temos em casa, um pedaço de terra com algumas plantas, um vaso de flor, uma horta e, com nossa observação atenta as visitas que recebemos de insetos e pássaros pela nossa janela.

É uma mudança de olhar: transformar o ordinário em extraordinário. Olhar o que nos rodeia com olhar de pesquisador, de descobridor, com olhar encantado.

Quanto antes as crianças começarem a interagir com a natureza, maiores são as chances delas se tornarem adultos comprometidos com a conservação de nosso planeta.

Dando continuidade no Plano de Ação do Projeto Gota D’água, ontem (21), dia da árvore, as crianças do Berçário, Maternal e Fase 2 plantaram em frente a escola uma muda de árvore. A espécie doada pela Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente (SAMA) foi a cacaueiro. O objetivo do plantio é que as crianças acompanhem o crescimento e desenvolvimento da árvore.

Ao final do plantio, os alunos foram surpreendidos com a visita pouco habitual de um porco espinho que estava fugindo do calor e da ação humana. Em contato com o departamento de Zoonoses do município, eles prontamente vieram recolher o animal e soltar em local adequado.